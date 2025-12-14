https://mehrnews.com/x39RT5 ۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۱ کد خبر 6688895 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۱ آبگیری سازه آبخیزداری روستای اغوشک جاسک جاسک - سازه آبخیزداری روستای آغوشک دل در دهستان کنگان بخش مرکزی شهرستان جاسک، آبگیری شد. دریافت 9 MB کد خبر 6688895 کپی شد مطالب مرتبط طغیان رودخانه شریفی وباغان جاده جاسک به میناب وبشاگرد را مسدود شد آبگیری ۵۰ سازه آبخیزداری در جاسک اعضای ستاد انتخابات شهرستان جاسک مشخص شدند توقیف شناور حامل اتباع هندی مبتلا به کرونا در جاسک برچسبها هرمزگان جاسک آبگیری سد
نظر شما