  1. استانها
  2. هرمزگان
۱ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۱۶

آبگیری ۵۰ سازه آبخیزداری در جاسک

جاسک - رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان جاسک از نقش مؤثر آبگیری ۵۰ سازه و بند آبخیزداری در کنترل سیلاب و تقویت منابع آب و خاک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضوان مشتاق رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان جاسک عصر دوشنبه با اشاره به بارندگی‌های سیل‌آسای روزهای گذشته در این شهرستان، اظهار کرد: در پی این بارش‌ها، سازه‌های آبخیزداری و هلالی‌های آبگیر در سطح شهرستان به طور کامل آبگیری شده و توانستند نقش مهمی در مهار و کنترل سیلاب ایفا کنند.

وی افزود: در حوزه‌هایی که عملیات آبخیزداری به اجرا درآمده است، حدود ۱۵ میلیون متر مکعب از حجم سیلاب ایجادشده تعدیل و از خسارات احتمالی به پایین دست جلوگیری شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان جاسک بیان کرد: در مجموع، آبگیری ۵۰ سازه و بند آبخیزداری که به صورت دولتی و با مشارکت خیران احداث شده‌اند، علاوه بر کنترل سیلاب، تأثیر قابل توجهی در حفاظت از منابع آب و خاک و تقویت سفره‌های آب زیرزمینی داشته است.

مشتاق در پایان خاطرنشان کرد: این سازه‌ها در مناطق سورک، کاشی، سران بارشکان، زوادو، کوئیک، رابک، بونجی، آغوشک، شیرآهن و گزدان احداث شده‌اند که عملکرد مطلوب آن‌ها در بارندگی اخیر اهمیت تداوم اجرای طرح‌های آبخیزداری در شهرستان جاسک را دوچندان کرده است.

