معصومی: علم روشن‌ کننده مسیر زندگی جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، سید کریم معصومی ظهر یکشنبه در جشن ستارگان علمی شهرستان شفت که با هدف تجلیل از داوطلبان برتر کنکور ۱۴۰۴ و دانشآموزان ممتاز برگزار شد با اشاره به نقش تعیینکننده علم در زندگی فردی و اجتماعی اظهار کرد: شما امروز با توشه ارزشمند دانش در مسیر زندگی حرکت میکنید و هیچ سرمایهای بالاتر از علم نیست؛ چراکه دانایی میتواند مسیر پیشروی انسان را روشن و هموار کند.
وی با بیان اینکه قبولی در کنکور پایان راه نیست، افزود: موفقیت واقعی زمانی حاصل میشود که یادگیری و تلاش برای افزایش مهارتها بهصورت مستمر ادامه داشته باشد. دانش فقط محدود به دانشگاه نیست و در هر حرفه و مسئولیتی، علم و مهارت شرط اصلی پیشرفت است.
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی با ابراز افتخار از همراهی با دانشآموزان و جوانان این شهرستان تصریح کرد: من همواره در کنار جوانان و نخبگان منطقه هستم و موفقیت شما را موفقیت آینده کشور میدانم. آینده ایران اسلامی در گرو تلاش، ایمان و همت نسل جوان است.
در ادامه این مراسم، «مسعود راد» مدیر آموزش و پرورش شهرستان شفت نیز ضمن تبریک به دانشجویان و دانشآموزان برگزیده، ایمان، تلاش و خودباوری را سه رکن اصلی موفقیت دانست و گفت: هرکس با توکل بر خدا و پشتکار در مسیر اهداف خود حرکت کند، قطعاً به نتیجه مطلوب خواهد رسید.
گفتنی است؛ این آئین با اجرای برنامههای فرهنگی و هنری همراه بود و در پایان، با اهدای لوح تقدیر، هدایا و تندیس افتخار از رتبههای برتر کنکور، دانشآموزان ممتاز و مدیران نمونه مدارس شهرستان شفت تجلیل شد.
