موالی زاده: اعمال تعطیلی در روزهای آلوده پاک کردن صورت مسئله است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده ظهر امروز یکشنبه در نشست اندیشکده حکمرانی کشاورزی و محیط‌زیست در دانشگاه کشاورزی ملاثانی با تبریک ایام ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و هفتادمین سالگرد تأسیس این دانشگاه از راه‌اندازی اندیشکده حکمرانی کشاورزی و محیط‌زیست به‌عنوان اقدامی ارزشمند یاد کرد و افزود: این حرکت علمی می‌تواند نقش مؤثری در تصمیم‌سازی‌های کاربردی و حل مسائل واقعی استان ایفا کند.

وی با بیان اینکه کشاورزی در خوزستان یک مزیت نسبی جدی است، افزود: نزدیک به ۱۴۰ نوع محصول کشاورزی در استان قابلیت کشت دارد و از خرما و گندم تا نیشکر، چغندرقند، مرکبات، سبزی و صیفی و حتی برخی محصولات خاص همچون زعفران در خوزستان تولید می‌شود اما حلقه‌های مفقوده‌ای در زنجیره ارزش وجود دارد که مانع ایجاد ارزش افزوده می‌شود.

استاندار خوزستان با اشاره به نبود برخی صنایع تبدیلی تصریح کرد: برای مثال، خرما در خوزستان تولید می‌شود اما فرآوری، بسته‌بندی و ایجاد ارزش افزوده آن در برخی استان‌هایی انجام می‌شود که اساساً تولید خرما ندارند و این یک ضعف ساختاری است.

موالی‌زاده با اشاره به تنش آبی تابستان گذشته گفت: تنها در اهواز بیش از ۳۰ جلسه مدیریت تنش آبی برگزار شد و با تشکیل قرارگاه‌های شهرستانی و اجرای چندین موج رهاسازی، تلاش شد هم‌زمان نیاز آب شرب، کشاورزی، نخیلات، دام، تالاب‌ها و کیفیت آب مدیریت شود، آن هم در شرایط کاهش نزولات جوی.

وی ادامه داد: در حوضه‌های مختلف، شرایط متفاوت بود؛ کارون وضعیت بهتری داشت اما در کرخه و مارون با محدودیت‌های بیشتری مواجه بودیم. همچنین موضوع انتقال آب خارج از استان یکی دیگر از چالش‌های اساسی خوزستان است که درباره آن بحث‌های مفصلی وجود دارد.

استاندار خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت دامپروری و شیلات گفت: بازار صادراتی ماهی کپور به‌ویژه به عراق ممکن است در آینده با محدودیت مواجه شود، از این‌رو لازم است به سمت پرورش گونه‌های جایگزین حرکت کنیم که این موضوع نیازمند همکاری و تدبیر سازمان حفاظت محیط‌زیست است.

موالی‌زاده با اشاره به مشکلات زیست‌محیطی استان افزود: آلودگی هوا، آب و خاک از چالش‌های جدی خوزستان است؛ از سوزاندن بقایای کشاورزی و نیشکر گرفته تا آلاینده‌های صنعتی، فلرهای نفتی، ریزگردها و آتش‌سوزی‌ها. همچنین ورود فاضلاب‌های خانگی و صنعتی به رودخانه‌ها، کیفیت آب را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است.

وی با تأکید بر لزوم اجرای قوانین در حوزه صنعت گفت: صنایع و کارخانه‌ها طبق قانون باید به سمت بازچرخانی آب حرکت کنند؛ آلودگی آب در مناطق صنعتی از جمله ماهشهر می‌تواند پیامدهای جدی زیستی و اجتماعی در پی داشته باشد و آلودگی خاک نیز یکی از پیچیده‌ترین انواع آلودگی‌هاست که گاه باعث می‌شود برخی اراضی قابلیت هیچ‌گونه کشتی را از دست بدهند.

استاندار خوزستان از آمادگی کشورهای صاحب تجربه برای همکاری خبر داد و گفت: در دیدار با سفیر ژاپن و هیئت‌های خارجی، آمادگی آن‌ها برای انتقال تجربه در کنترل آلودگی‌ها و اعزام تیم‌های کارشناسی به خوزستان اعلام شده است.

موالی‌زاده با اشاره به تعطیلی مدارس در روزهای آلوده اظهار کرد: تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها راه‌حل نیست و فقط پاک کردن صورت مسئله است، اما ناچار به این تصمیمات می‌شویم؛ این شرایط آثار آموزشی دارد و نیازمند کلاس‌های جبرانی و آموزش مجازی است.

وی در پایان با تأکید بر نقش دانشگاه‌ها گفت: انتظار ما این است که اندیشکده حکمرانی کشاورزی و محیط‌زیست با نگاهی کاربردی، مسئله‌محور و نتیجه‌گرا، پیوند میان دانشگاه، صنعت، کشاورزی و مدیریت اجرایی استان را تقویت کند تا بتوانیم در بازه‌ای کوتاه‌تر، مشکلات مردم خوزستان را کاهش دهیم.