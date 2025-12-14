استاندار کرمان: ارتقای وضعیت کشاورزی، راهبرد جدی استان کرمان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح دفتر ستاد راهبردی و کمیتههای تخصصی کشاورزی استان کرمان گفت: سهم کشاورزی در استان کرمان با ظرفیت موجود متناسب نیست، اما نقش بسیار برجستهای در GDP استان و رونق اقتصادی داشته و در بسیاری از تولیدات کشاورزی، از محصولات صادراتی مانند پسته و خرما تا تأمین نیازهای اساسی کشور، جایگاه ویژهای دارد.
وی افزود: در کل استان کرمان، حدود ۶ میلیارد متر مکعب آب در بخش کشاورزی مصرف میشود که همراه با میزان قابل توجه اشتغال این بخش، باید شرایط بهتری در حوزه کشاورزی شاهد باشیم.
مقام عالی دولت در استان کرمان خاطر نشان کرد: ارتقای وضعیت کشاورزی یکی از راهبردهای جدی استان کرمان در برنامه تحرک بخشی به توسعه «کرمان برفراز» است.
طالبی، با اشاره به اهداف برنامه «کرمان برفراز» گفت: ستاد راهبردی کشاورزی، مشارکت جامعه محلی و کشاورزان را در برنامهها و اهداف حوزه کشاورزی مورد توجه قرار خواهد داد.
وی در ادامه با بیان اینکه هیچیک از اولویتها و راهبردهای ما بدون همکاری ذی نفعان، یعنی کشاورزان با تجربه و صاحب اندیشه استان، قابل تحقق نیست تأکید کرد: ستاد راهبردی، بازوی مشورتی فقط جهاد کشاورزی نیست؛ بلکه بازوی مشورتی استان است، چرا که یکی از محورهای توسعه استان کشاورزی بوده و راهبردهایی را با حمایت و همراهی کشاورزان دنبال میکند.
استاندار کرمان درباره چالشهای بخش کشاورزی گفت: بحث بهرهوری منابع آب، اصلاح الگوی کشت، توسعه گلخانهها و کشاورزی هوشمند، به کار گیری ظرفیت زمین و آب و توجه به محصولات مورد نیاز بازار از جمله موضوعات مهمی است که باید با کمک هم در استان کرمان پیگیری کرد.
طالبی، با بیان اینکه سرشماری عمومی کشاورزی نشان داد که در برخی رشتههای دامپروری، تولید شیر، پرورش آبزیان و طیور و همچنین در حوزه گیاهان دارویی، با وجود ظرفیت بالا، جایگاه مناسبی نداریم افزود: استان کرمان در حوزه گیاهان دارویی یک برند است، اما در کشت صنعتی و کشت انبوه اقدامات متناسبی انجام نشده است.
استاندار کرمان همچنین خاطرنشان کرد: هدف ما افزایش بهرهوری، صنعتی و هوشمند کردن کشاورزی و ارتقای سهم کشاورزی در GDP استان کرمان است تا معیشت کشاورزان تقویت و اقتصاد کشاورزی استان توسعه یابد.
وی با بیان اینکه کشاورزی میتواند با ایجاد پیوند با دیگر بخشهای اقتصاد، از جمله خدمات و صنعت، به رونق صنایع کوچک و متوسط و اشتغالزایی کمک کند؛ خاطر نشان کرد: امیدوارم با همافزایی کشاورزان، کارشناسان و مدیران مرتبط، شاهد تحقق اهداف و برنامههای استان در حوزه کشاورزی باشیم.
