خیبر حریف ساده ای برای استقلال نیست/ ناراحتی برخی بازیکنان طبیعی است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در چارچوب هفته چهاردهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران، روز دوشنبه ۲۴ آذرماه به مصاف خیبر خرمآباد خواهد رفت. آبیپوشان که در هفتههای اخیر برای تثبیت جایگاه خود در بالای جدول و باقی ماندن در کورس مدعیان تلاش میکنند، این دیدار را از اهمیت بالایی برخوردار میدانند.
استقلال برای حفظ شانسهای خود در ادامه رقابتهای لیگ و جلوگیری از فاصله گرفتن از تیمهای بالانشین، نیاز مبرمی به کسب هر سه امتیاز این مسابقه دارد. از دست دادن امتیاز در این مقطع میتواند معادلات قهرمانی را برای آبیها پیچیدهتر کند؛ به همین دلیل کادر فنی و بازیکنان این تیم با حساسیت ویژهای به مصاف خیبر خواهند رفت.
در سوی مقابل، خیبر خرمآباد نیز نشان داده حریف دستوپا بستهای نیست و معمولاً برابر تیمهای بزرگ با انگیزه مضاعف ظاهر میشود موضوعی که کار استقلال را دشوارتر خواهد کرد. با این حال آبیها امیدوارند با استفاده از تجربه بازیکنان خود و اجرای برنامههای تاکتیکی کادر فنی، به سه امتیاز حیاتی این دیدار دست پیدا کنند و همچنان در جمع مدعیان لیگ برتر باقی بمانند.
خیبر حریف سادهای برای استقلال نیست
علی حمودی، کارشناس فوتبال و پیشکسوت استقلال، در ارزیابی دیدار حساس آبیپوشان مقابل خیبر خرمآباد اظهار داشت: با توجه به شرایط این فصل لیگ برتر، تیمهایی مانند خیبر نشان دادهاند که دیگر حریفان سادهای برای تیمهای بزرگ نیستند. شاید در ابتدای فصل کمتر کسی تصور میکرد خیبر بتواند به حریفی سخت برای استقلال و پرسپولیس تبدیل شود، اما این تیم با نتایجی که بهویژه در هفتههای اخیر کسب کرده، ثابت کرده تیمی مقتدر و قابل احترام است.
وی ادامه داد: خیبر در سه چهار هفته گذشته نتایج فوقالعادهای گرفته و از ابتدای فصل هم روند خوبی داشته است. حساسیت این مسابقه از آنجا بیشتر میشود که مهدی رحمتی سرمربی خیبر هفته گذشته توانست تیمش را در یک دیدار خارج از خانه به نتیجه مطلوب برساند و همین موضوع باعث میشود آنها با روحیهای بالا مقابل استقلال قرار بگیرند. بدون تردید خیبر مقابل تیمهای بزرگ با انگیزه مضاعف بازی میکند و به نظر من این مسابقه یکی از سختترین بازیهای استقلال در این فصل خواهد بود.
جبران نتیجه در خرم آباد برای استقلال سخت خواهد بود
پیشکسوت استقلال با اشاره به شرایط بازی در خرمآباد خاطرنشان کرد: استقلال باید به شکلی بازی کند که در این دیدار گل دریافت نکند، چرا که جبران نتیجه در خرمآباد برای بسیاری از تیمها آسان نیست. ما این موضوع را در بازیهای تراکتور و پرسپولیس هم دیدیم؛ تیمهایی که وقتی در آنجا گل خوردند، بازگشت به بازی برایشان بسیار سخت شد. به همین دلیل معتقدم استقلال با یک مسابقه بسیار دشوار روبهرو است.
حمودی درباره غیبت برخی بازیکنان استقلال گفت: برخلاف برخی صحبتها، استقلال امسال یکی از قویترین نیمکتها را دارد. این تیم پنج یا ۶ بازیکن ذخیره در حد ترکیب اصلی دارد؛ بازیکنانی که هر مربیای آرزو میکند چنین گزینههایی روی نیمکت داشته باشد. بنابراین استقلال میتواند از بازیکنانی که کمتر به آنها بازی رسیده، در این دیدار استفاده کند.
طبیعی است که رضائیان از نیمکت نشینی ناراحت باشد
وی در خصوص حواشی مربوط به نیمکتنشینی برخی بازیکنان از جمله رامین رضائیان نیز اظهار داشت: طبیعی است که نیمکتنشینی بعضی بازیکنان باعث ناراحتی شود، اما هنر سرمربی در مدیریت همین شرایط است تا حاشیهای وارد تیم نشود و آرامش بازیکنان حفظ شود. به نظر من فارغ از نقدهای فنی سرمربی استقلال تا اینجای کار در بحث مدیریت تیم عملکرد قابل قبولی داشته است.
کارشناس فوتبال ادامه داد: در طول فصل ممکن است هر بازیکنی در مقطعی از ترکیب اصلی خارج شود؛ این مسئله جزئی از فوتبال حرفهای در سراسر دنیاست. بازیکنانی که فکر میکنند باید فیکس باشند، میتوانند از همین بازیها بهترین استفاده را ببرند و خودشان را ثابت کنند. اگر بازیکنی در چنین دیدارهایی عملکرد خوبی داشته باشد و به تیم برای کسب سه امتیاز کمک کند، قطعاً در بازیهای بعدی هم در ترکیب اصلی قرار خواهد گرفت.
استقلال توانایی پیروزی مقابل المحرق را دارد
حمودی در پایان با اشاره به دیدار آینده استقلال مقابل المحرق بحرین در لیگ قهرمانان آسیا ۲ و نیاز مبرم آبیها به پیروزی در این بازی گفت: استقلال نشان داده بهویژه در بازیهای خارج از خانه و در زمینهایی با کیفیت مناسب، عملکرد بهتری دارد. نتیجهای که در بازی رفت به دست آمد، به نظر من به دلیل شرایط نامناسب و کیفیت پایین زمین بود و استقلال آن کیفیت واقعی خود را نداشت.
وی خاطرنشان کرد: استقلال بازیکنانی در خط حمله دارد که اگر زمین مسابقه کیفیت بالایی داشته باشد، میتوانند بهراحتی تأثیرگذار باشند. شاید فوتبال ما در سالهای اخیر به دلیل نبود زمین مناسب و امکانات با مشکلاتی مواجه شده و همین موضوع باعث نزدیک شدن سطح برخی تیمها به تیمهای بزرگ شده باشد، اما من مطمئنم استقلال با همین بازیکنان، در زمینهای باکیفیت میتواند هر حریفی را شکست دهد.
