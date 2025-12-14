سعید جلیلی: دولت در سایه یک گفتمان است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید جلیلی ظهر امروز یکشنبه در دیدار با دانشجویان به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه شهید چمران اهواز، اظهار کرد: بسیار خرسندم توفیق پیدا کردم بار دیگر در جمع دانشجویی و برای چندمین بار در دانشگاه شهید چمران اهواز حضور پیدا کنم.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه مطالبی که مطرح شد برای من مغتنم بود، گفت: مسائلی که مطرح شد نکاتی بود که لازم است در جامعه دانشجویی گفتگو کنیم تا نگاه‌هایمان نزدیک تر شود.

وی ادامه داد: در صحبت‌ها احساس کردم نزدیک شدن کشور و مردم به سمت قله‌های تعالی و پیشرفت دغدغه مشترک است.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی با اشاره به نقش دانشجویان بیان کرد: دانشجو می‌تواند مؤذن جامعه باشد، اگر هشدارها و بیدار باش ها را به موقع بگوید می‌تواند به مسیر پیشرفت کشور کمک کند.

جلیلی با تاکید بر اینکه از ایستادگی و مقاومت دانشجویان ۷۲ سال گذشته، تصریح کرد: این نقش ماندگار بود، دانشجو باید متوجه شود در چه نقطه‌ای است، باید بدانیم کشور ما و جهان در چه نقطه‌ای هستند آنگاه چه نقشی می‌توان ایفا کرد.

وی با اشاره به بیانات دانشجویان حاضر عنوان کرد: کسی از دیوار سفارت بالا نرفته بود، فقط قصد ملی شدن نفت را داشتند؛ دولت وقت در آن زمان امید داشت با کمک آمریکا مقابل انگلیس بایستد اما آمریکا به کمک انگلیس رفت و همان دانشجویی که معترض شده بود وسط دانشگاه به شهادت رسید.

وی با اشاره به دو برابر شدن تحریم‌ها، خطاب به دانشجویان عنوان کرد: در یک سال گذشته چند قطعنامه صادر شد؟ مسیر را بدانیم، چه کاری را باید دنبال کرد؟ فکر نکنید با چند شعار و تیکه انداختن می‌توانید کشور را رو به پیشرفت ببرید.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی با اشاره به روی کار آمدن دولت شهید رئیسی گفت: در سه سال شهید رئیسی رشد منفی و صفر را به پنج درصد رساندند اما چرا مجدد در یک سال به کمتر از یک تنزل پیدا کرد؟ این مسائل را باید شناخت و بیان کرد تا ۱۰ سال آینده نگویند چرا همان موقع اینها را نگفتید.

جلیلی با بیان اینکه از ناترازی ها صحبت می‌کنند، بیان کرد: می‌گویند ناترازی زیاد است، این یک شبه نمی‌آید اما باید آن را حل کنیم.

نقش دانشگاه با برنامه هفتم توسعه مشخص شود

وی بیان کرد: یکی از اولین بحث‌هایی که به دولت ارائه کرده‌ایم این بوده که نقش و نسبت دانشگاه با برنامه هفتم توسعه (رشد ۸ درصدی) چیست؟ برای دانشگاه، اساتید و دانشجویان چه مأموریتی تعریف شده است؟

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی با تاکید بر اینکه دانشجو بهترین زمان عمر خود را برای تحصیل می‌گذارد، افزود: این بهترین زمان برای استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها است.

جلیلی با اشاره به صحبت‌های دانشجویان دانشگاه صنعت نفت گفت: در مسئله ناترازی قیمت یک مسئله است اما بدتر از آن این است که از درآمد منابع مالی از جمله نفت و گاز هدر رفت داشته‌ایم؛ در برنامه هفتم توسعه در خصوص این مسائل مواردی مطرح شده پس باید اقدام کرد و جلوی آن را گرفت، چرا این کار را انجام نمی‌دهید؟

وی تاکید کرد: مردم با این نظام هستند که دشمن با همه توانش نمی‌تواند کاری کند و دشمن می‌گوید محاسبات ما را در جنگ دوازده روزه بر هم زدند.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی با اشاره به ناترازی آب تصریح کرد: در چند دهه گذشته بررسی انجام دادیم، وضعیت اقلیمی آب را دیده‌ایم بنابراین باید بر این مبنا مدیریت داشت، این را به دولت ارائه کردیم اما گفتند در مورد آب تهران مشخصاً بگویید. در مورد آن هم تحقیق و بررسی کرده و ارائه کردیم.

جلیلی تاکید کرد: در خصوص بانک آینده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته در جیب افرادی خاص برود باید به آن توجه شود، چند ماه پیش هم به دولت نامه‌اش را نوشتیم.

وی ادامه داد: گاهی در برخی موضوعات، فضایی ساخته می‌شود که مسأله اشتباه طرح می‌شود اما در این محافل باید موضوعات را بررسی کنیم تا برای کشور فایده داشته باشد.

مصارف غیرضرور در ناترازی ها کاهش یابد

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی با تاکید بر اینکه در ناترازی باید یا مصارف را کم کرد یا منابع را افزایش داد، اظهار کرد: اگر می‌گویند منابع کم است مصارف غیرضرور را کاهش دهید؛ استفاده خودروها یک نمونه است که هزینه‌های کلانی برای ان پرداخت می‌شود، هنگامی که می‌گوئیم خودرو دیگری استفاده کنید می‌گویند مشکل امنیتی دارد، پس مساله امنیتی را حل کنید.

به گفته جلیلی، با نمایش نمی‌توان کشور را اداره کرد، باید بایستید و مسائل را بدانید.

وی گفت: می‌گویند منابع کم است، پس این همه هزینه‌های غیرضروری که متأسفانه در همه دولت‌ها وجود دارد برای چیست؟ در خصوص این مسائل در دانشگاه باید ایستاد، مطرح و دنبال کرد.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی با اشاره به جلوگیری از هدر رفت منابع خاطرنشان کرد: نباید اجازه داد مصارف غیرضروری از منابع محدود کشور روز به روز به جان بیت المال بیفتد، نباید اجازه داد فلان مفسده اقتصادی در یک قرارداد نفتی رخ بدهد، نباید اجازه داد به اسم راه انداختن اقتصاد، تلاش دانشجو و دانشگاه را مورد هدف قرار دهند، در اینجا اقدام و نقش در زمان خودش مهم است که مسیر حرکت و پیشرفت را به دانشجو نشان می‌دهد.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی با تاکید بر اینکه باید بدانیم تاریخ چگونه گذشته است، در چه نقطه‌ای هستیم تا بتوانیم آینده را شکل دهیم، افزود: دانشجو وقتی متوجه شود در چه شرایطی باید چه نقشی ایفا کند، آنگاه می‌توانید به آن اینده امیدوار باشید؛ شهید عباسی گفت حق تحقیق از آنِ دانشگاه است و فریدون عباسی مقابل ضحاک ها ایستاد.

جلیلی با بیان اینکه صحبت از آزادی خوب است، گفت: آزادی است که استعدادها را شکوفا می‌کند اما در چه جهانی هستیم؟ اگر دشمن سال ۳۲ دانشجو را فقط به جرم اعتراض به کودتا در وسط دانشگاه به شهادت می‌رساند امروز در چه نقطه‌ای است؟

وی اضافه کرد: امروز به نقطه‌ای رسیدیم که دشمن مستأصل از حرکت ملت در مسیر پرشتابی که داشته، ده‌ها جنگنده و موشک را از هزاران کیلومتر آن طرف تر بلند می‌کند و خانه استاد دانشگاه را هدف قرار می‌دهد، اگر این استیصال نیست پس چیست؟ در این شرایط نقش دانشجو و دانشگاه چیست؟

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی گفت: هنگامی که اساتید مقابل آنها ایستادگی می‌کند، در لیست ترور قرارشان می‌دهند زیرا دشمن از این مساله ناراحت می‌شود و می‌گویند اینها پیشرفت می‌کنند؛ دشمن گفته اگر سلاح ایران در جنگ اروپا وارد شود موازنه قدرت در اروپا را بر هم می‌زند.

جلیلی با اشاره به انتشار سند راهبرد امنیت ملی آمریکا در دو هفته گذشته بیان کرد: خودشان می‌گویند مسیری که رفتیم جواب نمی‌گیریم اما عده‌ای در داخل کشور می‌گویند باید همین مسیر را برویم.

جنگ ۱۲ روزه را آمریکا آغاز کرد

وی با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ادامه داد: جنگ ۱۲ روزه جنگ رژیم صهیونیستی نبود بلکه خود آمریکا صریح می‌گوید که جنگ را خودش شروع کرده، حتی گفته گر ایران در گفتگوها شرکت می‌کرد و با من توافق می‌کرد آن وقت فقط هسته‌ای آن را می‌زدیم.

وی افزود: فرزندان این مرز و بوم و خوزستان می‌ایستند، مقاومت را در جنگ تحمیلی و دیگر عرصه‌ها با موفقیت پیش می‌برند لذا دشمن می فهمد اینها می‌توانند در بزنگاه‌ها حماسه بیافرینند.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی اظهار کرد: هنگامی که مسیری را که رفته‌اید، توافق کردید، آژانس ۱۵ بار اعلام کرد تعهدات ایران انجام شده اما کلاً از توافق خارج شد و وسط گفتگو موشک زدند، اینجا مسیر چیست؟ لذا باید شرایط را بدانیم.

جلیلی بیان کرد: اگر می‌گوئیم کشور را جلو ببریم لازمه اش این است چیزی که اشتباه است را اصلاح کنیم و اگر کار خوبی است تشویق کنید.

وی با اشاره به بیانات دانشجویان در خصوص دولت سایه و اینکه گفته شد نسوزید، بیان کرد: گویا شما از این سوخته‌اید؛ دولت سایه تشکل نیست بلکه یک تفکر و گفتمان است که هرکس در حد وسع خود سایه به سایه تحولات کشور را دنبال کند، اگر کاری خطا است کمک کند تصحیح شود، چرا از این ناراحت هستید؟ خطاهایتان اصلاح شود اشتباه است؟

هر دانشگاه باید یک دولت سایه باشد

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: در همین دانشگاه گفته‌ام هر دانشگاه باید یک دولت سایه باشد؛ امروز مسائل باید مطرح شوند مثلاً همین مسائل خوزستان مورد بررسی قرار گیرد و آنهایی که خطا است را بگوییم تا تصحیح شود، آیا این اشتباه است؟ اگر این گفتمان حاکم شود ظرفیتی در شکور پیدا می‌شود که کار را با قوت ادامه می‌دهد بنابراین اینها مهم است.

به گفته جلیلی، هر دولتی که رأی مردم را بیاورد باید به آن کمک کنید تا موفق شود زیرا آثار و نفع آن برای همه مردم است اما موفقیت دولت به چیست؟

وی با بیان اینکه اکنون نقد برجام کار مهمی نیست، اظهار کرد: حضرت آقا فرمودند ۱۰ سال، یک عمر است لذا اینکه الان برجام نقد شود درست نیست و باید همان زمان گفته می‌شد، آن‌وقت ۱۰ سال دیگه گر چه پیش می‌آید؟

جلیلی با بیان اینکه از همه ظرفیت‌ها باید استفاده شود ادامه داد: در زمان‌های گذشته هم بسیاری از جوان‌ها کارهای را با موفقیت انجام دادند مثلاً اگر خرمشهر آزاد شد همین جوان‌ها باعث شدند و اینگونه نبود که کشور نتوانست کاری کند، اگر دشمن امروز تحریم‌هایش را روی صنایع دفاعی گذاشت برای این بود جوان‌ها کنار پیشکسوتانی همچون حاجی زاده‌ها هایپرسونیک ساختند و در دهن دشمن زدند.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی در خصوص اشاره یکی از دانشجویان به سفر هیئت دولت اظهار کرد: گفتگوی با دانشجو، دانشگاهیان و برنامه داشتن برای نقش دادن به بع دانشگاهیان که می‌توانند نقش آفرینی داشته باشد برای هر دولت و دستگاهی مفید خواهد بود اینها کمک می‌کند تا به نقطه موفقیت نزدیک تر شویم.