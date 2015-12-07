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۱۶ آذر ۱۳۹۴، ۱۵:۵۳

سخنرانی منصوری و خانجانی در اهواز لغو شد

سخنرانی منصوری و خانجانی در اهواز لغو شد

اهواز - سخنرانی آذر منصوری و جهانبخش خانجانی از فعالان اصلاح‌طلب در دانشگاه شهید چمران اهواز لغو شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آذر منصوری و جهانبخش خانجانی از فعالان اصلاح‌طلب و افراد منتسب به جریان فتنه که قرار بود پیش از ظهر امروز به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه شهید چمران اهواز سخنرانی کنند به علت اعتراض جمعی از دانشجوها، سخنرانی اشان لغو شد.

در آغاز این مراسم حدود دو ساعت دانشجویان در سالن منتظر بودند ولی به علت اعتراض جمعی از دانشجویان به سخنرانی این دو فعال اصلاح‌طلب و به‌منظور جلوگیری از ایجاد درگیری، برنامه سخنرانی لغو شد.

به گفته برخی دانشجویان اعتراض‌ها به حضور این دو، از خود فرودگاه اهواز آغاز شد و منصوری و خانجانی با وساطت برخی مسئولان امکان حضور در دانشگاه را پیدا کردند.

همچنین مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز نیز همزمان با برگزاری مراسم روز دانشجو در این دانشگاه و به دنبال برخورد فیزیکی، به بیمارستان منتقل شد.

کد مطلب 2993787

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