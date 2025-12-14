به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، در جریان یک نشست تخصصی و یادواره رسمی، بر نقش تعیینکننده کادر درمان، پزشکان، داروسازان و دانشجویان علوم پزشکی در مدیریت بحران جنگ تحمیلی اخیر تأکید شد؛ نشستی که علاوه بر پاسداشت یاد شهدا، به بررسی چالشها و آینده صنعت داروسازی کشور نیز پرداخت.
مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو گفت: داروسازان کشور از سالهای ابتدایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مسئولیت ساماندهی وضعیت دارویی ایران را در شرایطی بر عهده گرفتند که شرکتهای چندملیتی کشور را ترک کرده بودند و نگرانیهای جدی درباره تأمین دارو وجود داشت. در آن مقطع، نیروهای جوان و متخصص وارد عرصه صنایع دارویی شدند و با تکیه بر توان داخلی، تولید دارو را بهصورت جدی آغاز کردند.
وی ادامه داد: با آغاز جنگ تحمیلی و همزمانی آن با تحریمها، صنایع دارویی کشور با دشواریهای مضاعفی روبهرو شدند. با این حال، تلاش مستمر این صنایع موجب شد که تأمین دارو برای جانبازان، مجروحان جنگی و مردم شهرها با اختلال جدی مواجه نشود. حتی در شرایطی که بسیاری از بخشهای اقتصادی کشور تحت فشار بودند، صنعت داروسازی مسیر رشد خود را ادامه داد.
پیرصالحی اذعان کرد: پس از جنگ، این روند در بحرانهای بعدی نیز تکرار شد. در دوران همهگیری کرونا، داروسازان در داروخانهها، بیمارستانها و خطوط تولید، در کنار پزشکان و سایر فعالان حوزه سلامت، نقش تعیینکنندهای در مدیریت کمبودها ایفا کردند. هر دارویی که در سطح جهان برای درمان کرونا مطرح شد، در کوتاهترین زمان ممکن در داخل کشور تولید شد و تولید واکسن داخلی نیز علاوه بر کمک به مردم، مسیر واردات را تسهیل کرد.
وی افزود: برای نسل جوان، جنگ ۱۲ روزه اخیر نمونهای روشن از حضور فعال همه اجزای زنجیره دارو بود. از نخستین روز این بحران، جلسات هماهنگی با حضور شرکتهای تولیدی، توزیعی و تشکلهای تخصصی برگزار شد تا نگرانی از کمبود دارو به حداقل برسد. در طول این ۱۲ روز، هیچیک از کارخانههای دارویی تعطیل نشدند؛ حتی برخی واحدهایی که در مجاورت حملات قرار گرفتند و آسیب دیدند، چندین بار بازسازی شدند تا تولید متوقف نشود.
پیرصالحی اظهار داشت: زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی کشور در شرایطی شبیه به یک جنگ فرسایشی دائمی قرار دارد. تحریمها فشار سنگینی بر تأمین ارز و انتقال منابع مالی وارد کردهاند و در ماههای اخیر، این مشکلات شدت بیشتری یافته است. انتقال ارز دارو و تجهیزات پزشکی با اختلال جدی مواجه شده و عقبافتادگی چندماهه در پرداختها هنوز بهطور کامل جبران نشده است.
وی متذکر شد: همچنین بدهیهای ارزی شرکتهای دارویی و تجهیزات پزشکی به تأمینکنندگان مواد اولیه و محصولات نهایی، به یکی از چالشهای اصلی تبدیل شده است. در سال گذشته، بخشی از این بدهیها با استفاده از منابع صندوق ذخیره و مجوزهای قانونی پرداخت شد و در اسفندماه حدود نیمی از بدهیهای دولت تسویه شد؛ اقدامی که به تداوم فعالیت شرکتها کمک کرد. با این حال، از آن زمان تاکنون پرداختهای جدید متناسب با نیاز صنعت انجام نشده است.
وی تصریح کرد: موضوع قیمتگذاری دارو نیز از دیگر چالشهای جدی عنوان شد. اصلاح قیمت برخی داروها در سال گذشته، بهویژه داروهای تزریقی، با وجود فشارها و انتقادات، نقش مهمی در جلوگیری از تعطیلی صنایع دارویی داشت. اصلاح قیمت، امری مقطعی نیست و در شرایط تورمی و افزایش مستمر نرخ ارز، بدون بازنگری دورهای قیمتها، ادامه فعالیت تولیدکنندگان امکانپذیر نخواهد بود.
وی بر حمایت از تولید داخل بهعنوان تنها راه پایدار تأمین نیازهای دارویی کشور تأکید کرد و افزود: حاضران حمایت از صنعت داروسازی داخلی را ادامه مسیر ایثار و مقاومت دانستند و تصریح کردند که تأمین داروی مردم باید در اولویت اصلی کشور قرار گیرد؛ مسئولیتی که بر عهده همه ارکان دولت و نظام گذاشته شده و نیازمند همکاری و تصمیمگیری فوری است.
وی به مسئولیت سنگین نهادهای مرتبط با حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: جامعه بارها وفاداری و ایستادگی کادر درمان در کنار نظام را اثبات کرده است. بر همین اساس، انتظار پاسخگویی، مسئولیتپذیری و حمایت همهجانبه از این قشر افزایش یافته و این مسئولیت در آینده نیز سنگینتر خواهد شد.
پیرصالحی با تأکید بر اینکه مسیر انقلاب و فرهنگ شهادت مسیری متوقفشدنی نیست، خاطرنشان کرد: این جریان با سرعت ادامه دارد و در بزنگاههای حساس، نقش کادر درمان و فعالان حوزه سلامت بیش از پیش نمایان میشود.
