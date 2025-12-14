ستون اصلی پشتیبانی دارو، تجهیزات و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، در مراسم تودیع و معارفه مدیر جدید «مدد» دانشگاه، مجاهدین معاون غذا و دارو با اشاره به مشکلات ایجادشده در حوزه مالی و نقدینگی، اظهار کرد: در مقطعی به دلیل عدم واریز منابع به حساب‌ها با چالش‌هایی مواجه شدیم که همین موضوع موجب عقب‌افتادگی برخی برنامه‌ها شد، اما خوشبختانه با حضور و پیگیری‌های دکتر توکلی، روند امور به حرکت درآمد.

وی افزود: همراه‌کردن سیستم برای برآورد میزان نقدینگی مورد نیاز و نحوه پرداخت مطالبات کار ساده‌ای نبود، اما اکنون به وضعیتی رسیده‌ایم که در شورای راهبردی قبلی مصوب شده نقدینگی مجموعه به‌صورت مداوم و پایدار تأمین شود و بتوانیم منابع نقدی را به چرخه بازگردانیم.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو تصریح کرد: در صورت تدوین سیاست‌های مناسب، این امکان وجود دارد که به‌عنوان یک مجموعه تجمیعی، منابع دریافتی را حداکثر ظرف شش ماه به مجموعه بازگردانیم و در نهایت زمینه افزایش کارانه پرسنل و مدیران را فراهم کنیم. همچنین راه‌اندازی یک داروخانه مرجع در غرب تهران از برنامه‌های جدی ماست که می‌تواند به‌عنوان یک افتخار و آبرو برای دانشگاه علوم پزشکی ایران مطرح شده و نقش مهمی در ارتقای خدمت‌رسانی به مردم ایفا کند.

در ادامه این مراسم، توکلی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، شهدای دفاع مقدس، شهدای سلامت و شهدای مقاومت، امنیت و آرامش امروز کشور را مرهون ایثارگری آنان دانست و با تبریک روز زن، از نقش مؤثر زنان در خانواده و مجموعه دانشگاه قدردانی کرد.

وی با اشاره به اهمیت مجموعه «مدد» به‌عنوان یکی از تجربه‌های موفق دانشگاه علوم پزشکی ایران، گفت: این مجموعه همواره نقش کلیدی در پشتیبانی دارویی، تجهیزاتی و تغذیه‌ای دانشگاه داشته و بخش قابل‌توجهی از بار اجرایی بیمارستان‌ها را به دوش کشیده است.

توکلی همچنین از زحمات دکتر قدوسی در دوره مسئولیت خود قدردانی کرد و افزود: ایشان به‌همراه تیم تخصصی خود در شرایط دشوار، با سعه صدر و اخلاق‌مداری، مجموعه را مدیریت کردند و خدمات ارزشمندی ارائه دادند. در دوره جدید نیز با حضور دکتر مجاهدین در سمت معاون غذا و دارو و بهره‌گیری از توانمندی‌های آقای کیانفر، امید می‌رود شاهد تحولات مثبت و ارتقای عملکرد مجموعه مدد باشیم.

وی منابع مالی را از مهم‌ترین چالش‌های مدد دانست و تاکید کرد: با برنامه‌ریزی‌های جدید و تشکیل شورای سیاست‌گذاری مدد با حضور معاونت توسعه و مدیر مالی، تلاش خواهد شد این مجموعه با چابکی و بهره‌وری بیشتر به فعالیت خود ادامه دهد.

توکلی در پایان با تأکید بر نقش سرمایه انسانی در موفقیت مجموعه، خاطرنشان کرد: رضایت‌مندی و انگیزه کارکنان برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد و باید به هر شکل ممکن در جهت حفظ و تقویت آن تلاش شود. همچنین تقویت خدمات سرپایی، ایجاد خانه‌های سرپایی دانشگاه و حرکت به سمت شکل‌گیری یک شرکت سرمایه‌گذاری و بازرگانی بزرگ‌تر، از جمله برنامه‌هایی است که می‌تواند به افزایش بهره‌وری و توسعه پایدار مدد کمک کند.