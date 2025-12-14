  1. سلامت
سکانداران دارو در یک قاب+تصویر

یادواره شهدای داروسازی، بهانه‌ای شد تا رؤسای ادوار سازمان غذا و دارو، در کنار سکاندار کنونی دارو، در یک قاب قرار بگیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم یادواره شهدای داروسازی، با حضور ۴ تن از سکانداران دارویی کشور برگزار شد.

رسول دیناروند، غلامرضا اصغری، حیدر محمدی و مهدی پیرصالحی، چهار رئیس سازمان غذا و دارو، در ادوار مختلف و حال حاضر هستند.

رسول دیناروند، دو دوره ریاست سازمان غذا و دارو را در کارنامه مدیریتی خود دارد. دوره اول مربوط به وزارت بهداشت کامران باقری لنکرانی است و دوره بعدی ریاست سازمان غذا و دارو، مربوط به وزارت سیدحسن قاضی زاده هاشمی است.

غلامرضا اصغری بعد از دیناروند، به ریاست سازمان غذا و دارو منصوب شد.

حیدر محمدی نیز در دوران وزارت بهداشت بهرام عین الهی، ریاست سازمان غذا و دارو را عهده‌دار شد.

مهدی پیرصالحی رئیس کنونی سازمان غذا و دارو است.

هر چهار نفر آنها با تفکرات مختلف، سکاندار دارو شده‌اند.

کد خبر 6688983
حبیب احسنی پور

