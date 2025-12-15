نصرالله عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص قرعه ایران در جام جهانی گفت: تیم ملی هم گروهای خود را شناخت. سه بازی مهم و سخت پیش روی تیم ملی ما خواهد بود و باید با قدرت به مصاف سه حریف برویم تا بتوانیم نمایش قابل قبولی داشته باشیم و اگر توانستیم به مرحله بعد صعود کنیم.

وی با انتقاد از کسانی که گروه ایران را راحت می‌دانند گفت: گروه ایران هم مثل بقیه گروه‌ها سخت و این تفکر غلط که تیم ملی از مرحله اول به راحتی عبور خواهد کرد انتظارات را بالا خواهد برد و کار برای بازیکنان و تیم ملی سخت خواهد شد. مگر امکان دارد یک تیم به جام جهانی بیاید و به راحتی از حریفش شکست بخورد. هر تیمی که به جام جهانی آمده با برنامه ریزی و قدرت کامل پا به میدان خواهد گذاشت پس همه دیدارها سخت است و باید جنگید تا برنده از زمین خارج شویم.

کارشناس فوتبال موفقیت تیم ملی به سه عامل ارتباط داد و گفت: سه دلیل وجود دارد که اگر رعایت شود تیم ملی موفق خواهد شد. اول اینکه باید با برنامه ریزی دقیق و اصولی پیش برویم و برای هر لحظه برنامه ریزی داشته باشیم. دوم بازی‌های تدارکاتی مناسب است بتوانیم با تیم‌های بزرگ بازی کنیم تا بتوانیم محک جدی خورده باشیم و سوم اینکه باید نقاط ضعف‌ها برطرف شود تا بتوانیم موفق باشیم.

عبداللهی در ادامه خاطر نشان کرد: آینده فوتبال ایران به جوانان اختصاص دارد. تیم ملی با تلفیقی از جوانان و با تجربه‌ها در جام جهانی شرکت خواهد کرد. کادر فنی تیم ملی باید به جوانان اعتماد کند چون فوتبال ایران در آینده در اختیار جوانان خواهد بود. فوتبال ما جوانان با انگیزه‌ای دارد که تلاش زیادی برای حضور در جام جهانی دارند و اعتقاد دارم که جوانان می‌توانند در جام جهانی موفق باشند.

وی در خصوص اینکه آیا تیم ملی می‌تواند به مرحله بعد صعود کند یا خیر تاکید کرد: تیم ملی بازی‌های سختی دارد ولی می‌تواند با یکدلی و صمیمیت و بازی منطقی و کسب ۴ امتیاز به مرحله بعد صعود کنیم. اگرچه کار سخت است ولی نباید نا امید بود.