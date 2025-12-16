  1. ورزش
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۸

اعلام اسامی گروه چهارم تست انتخابی تیم ملی جوانان از لیگ کشوری

اسامی گروه چهارم تست انتخابی تیم فوتبال جوانان از لیگ کشوری اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اسامی گروه چهارم تست انتخابی تیم ملی جوانان از لیگ کشوری اعلام شد. بازیکنان دعوت شده باید خود را ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴ به کادرفنی معرفی کنند تا در اردوی دو روزه تستی شرکت کنند.

بازیکنان دعوت شده در این گروه به شرح زیر است:

حامد دادجویان و آتیلا دست زن (آذربایجان شرقی)

هادی زارع، حسین محمدرضایی، ابوالفضل تیغ نورد و طاها قیاس (اصفهان)

علیرضا خلیفه گوری و صیام محمدزاده (بوشهر)

حسین اشکویی، امیرعلی منجزی، امین احمدی، محمدامین رجبی، سیدحمید موسوی، محمدطاها محمدی، عرفان وشاحی، شهاب کریمی، مهدی حاتمی (خوزستان)

امیر جعفری (فارس)

علیرضا زارع (کرمان)

یونس کوشکی (لرستان)

امیرحسین جعفری، ایلیا منشی زاده، ارشیا نقدی، محمد صفری، امیرحسین ربیعی، متین پور فتح الله، حمیدرضا خانزاده (مازندران)

امیرعلی بیرانوند (مرکزی)

صالح الوندی و امیررضا شیربندی (همدان)

‌طاها محمودیان (یزد)

