مقاتلی: پیگیری مطالبات مردم در حوزه ارتباطات تا حصول نتیجه ادامه یابد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر یکشنبه در بازدیدی سرزده از اداره مخابرات این شهرستان، از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید و از نزدیک در جریان روند فعالیت‌ها و نحوه ارائه خدمات ارتباطی به شهروندان قرار گرفت.

فرماندار دشتی با تقدیر از تلاش‌ها و زحمات مجموعه مخابرات شهرستان در راستای خدمت‌رسانی به مردم، اظهار کرد: رضایتمندی مردم باید محور اصلی فعالیت دستگاه‌های اجرایی باشد و پیگیری مطالبات و مسائل مراجعان نباید در هیچ مرحله‌ای متوقف شود و لازم است تا حصول نتیجه نهایی با جدیت دنبال شود.

وی با اشاره به نقش مهم ارتباطات و زیرساخت‌های مخابراتی در توسعه همه‌جانبه شهرستان افزود: امروز ارتباطات یکی از ارکان اصلی پیشرفت، توسعه اقتصادی، آموزشی و خدماتی است و تقویت این حوزه می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان ایفا کند.

مقاتلی با اشاره به اقدامات دولت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دولت در این زمینه اقدامات ارزشمند و مؤثری را به‌ویژه در حوزه توسعه شبکه فیبر نوری در شهرستان آغاز کرده است که اجرای کامل این طرح‌ها می‌تواند تحولی اساسی در کیفیت، سرعت و پایداری خدمات ارتباطی ایجاد کند.

فرماندار شهرستان دشتی اظهار امیدواری کرد با تسریع در روند اجرای پروژه‌های ارتباطی، به‌ویژه طرح فیبر نوری، شاهد تکمیل هرچه سریع‌تر این پروژه‌ها و بهره‌مندی مردم شهرستان از خدمات نوین و پایدار ارتباطی باشیم.

وی بر ضرورت تعامل، هماهنگی و تلاش مضاعف مجموعه مخابرات با سایر دستگاه‌های اجرایی شهرستان تأکید کرد و یادآور شد: نگاه مسئولان باید حل مسئله، پاسخگویی شفاف و خدمت صادقانه به مردم باشد.