الهه غیناقی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری جشنواره قصه‌گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خبر داد و این رویداد فرهنگی را یکی از مؤثرترین برنامه‌ها در ترویج فرهنگ قصه و انتقال مفاهیم تربیتی به نسل کودک و نوجوان دانست.

وی با بیان اینکه جشنواره قصه‌گویی کانون پرورش فکری با همکاری دستگاه‌ها و ادارات مختلف، هر ساله با هدف احیای سنت ارزشمند قصه‌گویی و شناسایی استعدادهای خلاق برگزار می‌شود، اظهار کرد: این جشنواره در چند مرحله برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود و تلاش شده است تا تمامی علاقه‌مندان از گروه‌های سنی و اقشار مختلف امکان حضور و مشارکت در آن را داشته باشند.

غیناقی افزود: روند برگزاری جشنواره از مرحله فراخوان آغاز می‌شود که طی آن مربیان، والدین، کودکان و نوجوانان قصه‌گو آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال می‌کنند. پس از آن، آثار دریافتی توسط هیأت داوران متخصص در حوزه قصه‌گویی مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: در این دوره از جشنواره، بیش از سه هزار و ۵۰۰ نفر اقدام به ثبت نام و ارسال آثار در بخش‌های مختلف حضوری، غیر حضوری، قصه‌های ۹۰ ثانیه، قصه‌های محیطی، پادکست و آئینی و سنتی- سنتی و کلاسیک- قصه گویی دینی - قصه گویی علمی - قصه گویی ایثار و مقاومت و قصه‌های ۱۰۰ ثانیه‌ای کردند.

مدیرکل کانون پرورش فکری گلستان ادامه داد: مرحله استانی جشنواره با حضور قصه‌گویان برگزیده برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان فرصت می‌یابند توانمندی‌های خود را ارائه دهند. در این مرحله علاوه بر رقابت، کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های تخصصی نیز برای ارتقای سطح کیفی قصه‌گویی برگزار می‌شود.

وی با تأکید بر نقش قصه در رشد فکری و عاطفی کودکان و نوجوانان اظهار کرد: قصه‌گویی ابزاری مؤثر برای انتقال ارزش‌های اخلاقی، تقویت تخیل، افزایش مهارت‌های زبانی و ایجاد ارتباط عمیق میان نسل‌هاست و کانون پرورش فکری همواره تلاش کرده است این ظرفیت مهم را در برنامه‌های خود تقویت کند.

غیناقی خاطرنشان کرد: برگزاری جشنواره قصه‌گویی حاصل همکاری جمعی و دغدغه‌مندی فعالان فرهنگی استان است و امیدواریم قصه‌گویان برگزیده استان گلستان با حضور موفق در مراحل بالاتر، نماینده شایسته‌ای برای فرهنگ و هویت بومی این خطه باشند.

گفتنی‌است مرحله استانی بیست و هفتمین جشنواره بین االمللی قصه گویی همزمان با جشنواره اقوام، در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گلستان در تاریخ ۲۵ و ۲۶ آذر ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.

همچنین اختتامیه بخش‌های مختلف این جشنواره در روزهای ۲۶، ۲۷ و ۲۸ آذرماه در محل نمایشگاه بین المللی اقوام برگزار و از برگزیدگان بخش‌های مختلف تقدیر خواهد شد.