به گزارش خبرگزاری مهر، ملیحه ملک‌زاده فرد صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: فرآیند بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی در استان اردبیل از ۲۵ شهریورماه سال جاری و با انتشار فراخوان آغاز شد و علاقه‌مندان با ثبت‌نام در وب‌گاه جشنواره، آثار خود را در بخش‌های مختلف ارسال کردند.

وی با بیان اینکه استقبال خوبی از این رویداد فرهنگی صورت گرفت، افزود: در مجموع یک هزار و ۷۸ نفر در جشنواره ثبت‌نام کردند که شامل پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها، نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ سال، زنان و مردان و کودکان بود. از این تعداد، ۸۴۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.

مدیرکل کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل ادامه داد: آثار ارسالی در ۱۰ بخش مختلف شامل قصه‌گویی سنتی کلاسیک، آئینی و سنتی، زبان اشاره، منظوم، قصه‌های نو، قصه‌گویی با ابزار، قصه‌های دینی، قهرمانان، ایثار و مقاومت، قصه‌گویی ۱۰۰ ثانیه‌ای و بخش علمی مورد ارزیابی قرار گرفت.

به گفته ملک زاده پایش آثار توسط هفت داور از میان مربیان و کارشناسان با سابقه کانون انجام شد و ارزیابی‌ها بر اساس فیلم‌های ارسالی و طبق فرم‌های امتیازدهی و ضوابط اعلام‌شده صورت گرفت که در نهایت ۷۲ قصه‌گو برای حضور در مرحله استانی انتخاب شدند.

وی بیان کرد: این رقابت‌ها از ۲۴ تا ۲۶ آذرماه در فرهنگسرای بانوان اردبیل برگزار می‌شود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل در پایان خاطرنشان کرد: آثار برگزیده مرحله استانی برای حضور در مرحله کشوری بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی معرفی خواهند شد و علاقه‌مندان همچنان می‌توانند در بخش غیرحضوری جشنواره، در قالب قصه‌های ۹۰ ثانیه‌ای، پادکست، قصه‌های محیطی و بخش علمی شامل جستار و مقاله، تا پایان مهلت اعلام‌شده شرکت کنند.