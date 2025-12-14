کسب ۳ امتیاز شیرین تراکتور با برد پیکان

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های تراکتور تبریز و پیکان تهران از هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور عصر یکشنبه از ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه در ورزشگاه شهید سردار سلیمانی (بنیان دیزل) تبریز برگزار شد.

نیمه نخست این بازی که با حضور هواداران خانم تیم میزبان همراه بود با گل زود هنگام تیم مهمان توسط شاهین توکلی دقیقه ۶ بدست آمد و باعث شد بازی با حساسیت بیشتری از سوی شاگردان اسکوچیچ دنبال شود.

دقیقه ۱۰ بازی امیرحسین حسین زاده با یک حرکت سریع و استفاده از اشتباه خط دفاع تیم پیکان با دروازه بان این تیم تک به تک شده و بازی را به تساوی کشاند.

دقیقه ۲۷ بازی دروژدک دوماگوی گل دوم تراکتور را به ثمر رساند که داور این گل را بدلیل آفساید مردود اعلام کرد و نهایتاً نیمه اول این بازی با نتیجه یک بر یک خاتمه یافت.

نیمه دوم با شروع طوفانی بازیکنان تراکتور همراه بود و دقیقه ۵۷ شوت محکم مهدی هاشم نژاد با برخورد به تیرک دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۶۸ بازی شوت محکم دوماگوی پس از برخورد با سر حسین زاده به بیرون رفت.

دقیقه ۷۵ مهدی هاشم نژاد گل دوم تراکتور را به ثمر رساند.

دقیقه ۸۰ بازی نفوذ به محوطه جریمه حسین زاده و افتادن وی روی زمین از طرف داور تمایز به پنالتی اعلام شد و کارت زرد دریافت کرد.

ترکیب تراکتور:

علیرضا بیرانوند، محمد نادری، شجاع خلیل‌زاده، الکساندر سدلار، دانیال اسماعیلی‌فر، اودیل خامرُبکوف، تیبور هلیلوویچ، مهدی ترابی، مهدی هاشم‌نژاد، دوماگوی دروژدک و امیرحسین حسین‌زاده

ترکیب پیکان:

میلاد باقری، منصور باقری، مهدی نجفی، فراز امامعلی، سجاد جعفری، فرید امیری، میثم تیموری، شاهین توکلی، عرفان اسفندیاری، افشین صادقی و امید فهمی

قضاوت این بازی را حسین زمانی، عباس پور حیدری، امیر غفوری، مصطفی بینش و حسین خانبان به عنوان ناظر داوری برعهده داشتند.

در طول بازی میثم تیموری از تیم پیکان و امیرحسین حسین زاده و دوماگوی و اشتراکال از تیم تراکتور کارت زرد دریافت کردند. کردند

تیم تراکتور با این برد ۲۱ امتیازی شده و موقتاً به رده سوم جدول لیگ برتر فوتبال صعود کرد.