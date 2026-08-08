به گزارش خبرنگار مهر، آیین رونمایی از کتاب «گاه گم‌شدگان» که به کوشش مهدی قزلی به رشته تحریر در آمده پیش از ظهر شنبه در تالار شیخ طبرسی سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی، برگزار شد.

مسعود فرزانه، یکی از ناشران خراسان رضوی در آیین رونمایی از کتاب «گاه گم‌شدگان» اظهار کرد: تولید کتاب‌های روایات امام رضایی و مواجهه با امام رضا مدیون و مرهونِ اشاره، پشتیبانی و دلگرمی تولیت آستان قدس است. ایشان در چند نشست تخصصی که طی سالهای اخیر با نویسندگان داشتند از آنان خواستند بیان حس و حال زائران را با قلم خود به زیور طبع آراسته کنند.

این ناشر افزود: بر این اساس کتاب «قرار با خورشید» سال گذشته با ۲۱ روایت، سال گذشته به رشته تحریر در آمد، «قرار با خورشید» اولین تجربه ما بود که اثر درخور اعتنایی شد و با استقبال بسیاری هم مواجه شد و اتفاقا عنوان پرفروش ترین کتاب کل انتشارات های آستان قدس رضوی در نمایشگاه کتاب سال گذشته را کسب کرد و در کمترین از یک سال به ۲۰ تجدید چاپ رسید.

وی بیان کرد: پس از آن کتاب «گاه گم‌شدگان» به کوشش مهدی قزلی به چاپ رسید که شامل ۱۹ روایت از نویسندگان در مواجهه با امام مهربانی ها است.

فرزانه ادامه داد: ما هرسال در دهه کرامت و ایام ولادت امام رضا (ع) شاهد یک نشست با نویسندگان و اهالی قلم هستیم اما امسال نتوانتسیم به دلیل جنگ نتوانتسیم این رویداد را برگزار کنیم. انگار کتاب «گاه گم‌شدگان» منتظر آیین بزرگ تشییع رهبرشهید انقلاب بود چراکه این اثر شامل یک روایت هم از تشییع رهبر شهید انقلاب است.

این ناشر بیان کرد: جریانِ دیدار و گفتگو با نویسندگان و اهالی قلم در سالهای آینده نیز امتداد خواهد داشت زیرا ایران امام رضا(ع) برای اینکه خوب روایت شود نیاز به این چنین روایت هایی دارد و امیدوارم این کتاب که تقدیم امام رئوف شده، مورد قبول ایشان باشد.