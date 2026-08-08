سرهنگ احمد نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح جزئیات این عملیات اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های عملیاتی امنیت محله‌محور و با هدف ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد قاطع با برهم‌زنندگان نظم عمومی، مأموران انتظامی شهرستان اصفهان در ۴۸ ساعت گذشته اقدامات ویژه‌ای را در مناطق مختلف اجرایی کردند.

وی افزود: مأموران با بهره‌گیری از اقدامات اطلاعاتی و پایش میدانی، طی عملیات‌های هماهنگ و جداگانه موفق به شناسایی و دستگیری ۲۵ سارق شدند.

نیکبخت در خصوص اقلام کشف‌شده در این عملیات گفت: دستگیری این متهمان منجر به کشف ۲۰ فقره انواع سرقت شامل ۵ دستگاه خودروی مسروقه، ۶ دستگاه موتورسیکلت، ۳ فقره سرقت از اماکن و ۶ فقره سرقت قطعات خودرو شد که بخشی از اموال مکشوفه پس از طی مراحل قانونی به مالباختگان بازگردانده می‌شود.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با تأکید بر اینکه پلیس در اجرای طرح‌های امنیت محله‌محور با هیچ متخلفی مماشات نخواهد کرد، ادامه داد: برای تمام متهمان دستگیر شده پرونده‌های قضایی تشکیل شده و پس از تکمیل تحقیقات اولیه و بازجویی‌های پلیسی، جهت سیر مراحل قانونی و صدور احکام قضایی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای چنین طرح‌هایی با هدف کاهش جرایم خرد و ایجاد احساس امنیت پایدار در محلات با جدیت ادامه دارد و از شهروندان انتظار می‌رود ضمن رعایت هشدارهای انتظامی، هرگونه موارد مشکوک را در سریع‌ترین زمان ممکن از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند.