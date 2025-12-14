  1. استانها
  2. مازندران
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۲۸

علیجان نژاد: ۳۲ مرکز متخلف نگهداری کالا در مازندران شناسایی شد

ساری- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: برای ۳۲ مرکز متخلف نگهداری کالا در استان پرونده ۱۵۲ میلیارد ریالی تشکیل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمان علیجان نژاد گفت: در راستای نظارت بر بازار، بازرسان این اداره کل از تاریخ یک لغایت ۱۵ آذرماه سال‌جاری مبادرت به بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کالاها کردند.

وی با اشاره به اینکه در این بازه زمانی ۴۸۵ انبار مورد رصد بازرسان این اداره کل قرار گرفته از شناسایی ۳۲ واحد متخلف خبر داد.

وی خاطر نشانه ساخت: بر اساس قانون شیوه نامه مراکز نگهداری کالا صاحبین انبارها ملکف به ثبت موجودی کالا می‌باشند.

مدیرکل صمت مازندران در پایان از عموم شهروندان مازندرانی تقاضا کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی اعم از گرانفروشی، احتکار، تقلب و … مراتب را به تلفن ۱۲۴ اعلام کنند.

