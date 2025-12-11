  1. استانها
  2. گلستان
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۴۵

واژگونی خودرو در آق‌ قلا ۵ مصدوم برجا گذاشت

آق قلا-مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گلستان از واژگونی خودرو در محور گنبدکاووس به آق قلا نرسیده به سه راهی عطاآباد با پنج مصدوم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حاجیلری در خصوص جزئیات حادثه واژگونی خودرو در شهرستان آق‌قلا گفت: این حادثه عصر پنجشنبه در محور گنبد کاووس به آق قلا نرسیده به سه راهی عطاآباد رخ داد که منجر به مصدومیت پنج نفر شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گلستان با اشاره به اقدامات امدادی انجام‌شده گفت: عملیات با حضور یک تیم سه‌نفره و یک دستگاه آمبولانس از هلال‌احمر انجام شد.

وی ادامه داد: یک مصدوم ۲۲ ساله به دلیل ترومای ستون فقرات توسط تیم هلال‌احمر به بیمارستان آل‌جلیل آق قلا انتقال یافت و چهار مصدوم دیگر نیز توسط عوامل اورژانس از محل حادثه جابه‌جا شدند.

