به گزارش خبرگزاری مهر، مرزبانان قشم در عملیاتی اطلاعاتی موفق به توقیف یک فروند شناور کوچک حامل ۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق شدند.

در این عملیات سه متهم دستگیر شدند.

ارزش محموله به همراه شناور، ۱۰۱ میلیارد ریال برآورد شده است.