  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۵۰

مینی‌لنج قاچاق سوخت در قشم به دام افتاد

مینی‌لنج قاچاق سوخت در قشم به دام افتاد

قشم- مینی لنج قاچاق سوخت در قشم به دام افتاد و سه متهم دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرزبانان قشم در عملیاتی اطلاعاتی موفق به توقیف یک فروند شناور کوچک حامل ۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق شدند.

در این عملیات سه متهم دستگیر شدند.

ارزش محموله به همراه شناور، ۱۰۱ میلیارد ریال برآورد شده است.

کد خبر 6689249

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها