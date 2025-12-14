حجت الاسلام رهبان: ۸۸۰ نفر در دوره عمومی تدبر در قرآن آموزش دیدند

حجت الاسلام مصطفی رهبان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دوره عمومی تدبر در قرآن سطح یک به مدت دو ماه و با حضور اساتید ملی و استانی، به‌صورت هم‌زمان در ۱۶ شهرستان استان گیلان برگزار شد که در مجموع ۸۸۰ نفر از بانوان و آقایان در این دوره آموزشی شرکت کردند.

رئیس اداره قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی گیلان افزود: در پایان این دوره ۶۰ روزه، از، شرکت‌کنندگان آزمون به‌عمل آمد که از این تعداد، ۴۵۰ نفر موفق به کسب نمره قبولی و دریافت گواهینامه سطح یک دوره عمومی تدبر در قرآن شدند و مجوز ورود به سطح دوم را به دست آوردند.

حجت‌الاسلام رهبان با بیان اینکه شرکت در سطح دو این دوره، مشروط به اخذ مدرک سطح یک است، گفت: سطح دوم تدبر در قرآن با حضور ۴۵۰ نفر و با تدریس استاد ابراهیمی از قم و استاد احدی از استان گیلان، به‌زودی آغاز خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: دوره سطح دوم نیز حدود دو ماه به طول می‌انجامد و شرکت‌کنندگان پس از اتمام موفق این مرحله، وارد دوره تخصصی تربیت مربی تدبر در قرآن خواهند شد.

رئیس اداره قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی گیلان در پایان تصریح کرد: در پایان دوره تربیت مربی، به فراگیران گواهی رسمی مربیگری و تدریس تدبر در قرآن اعطا می‌شود که زمینه فعالیت آموزشی و ترویجی آنان در حوزه تدبر در قرآن در استان و سطح ملی را فراهم خواهد کرد.