به گزارش خبرنار مهر، حجت‌الاسلام مصطفی رهبان بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای توسعه فرهنگ قرآنی با اشاره به مسئولیت سنگین شورای هماهنگی فعالیت‌های قرآنی در استان گفت: مسئولیت برنامه‌ ریزی، هماهنگی و پشتیبانی از حرکت عظیم قرآنی شهرستان‌ها و استان فراتر از یک وظیفه اداری است و تعهدی ایمانی و انقلابی برای تضمین سلامت روحی و فرهنگی جامعه محسوب می‌شود.

وی افزود: حرکت‌های خودجوش مردمی و نهادهای دولتی اگر در مسیر هم‌افزایی و با هدف‌های عالیه نظام و رهبری گام بردارند، قطعاً مثمر ثمر خواهد بود.

رهبان با اشاره به رویکرد سازمان تبلیغات اسلامی استان گیلان در تحقق چشم‌انداز متعالی، ادامه داد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی و تقویت بنیان‌های آموزشی و تخصصی، از اولویت‌های اصلی ماست.

وی از طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» به عنوان یکی از مهم‌ترین فرصت‌های سال گذشته و جاری نام برد و افزود: این طرح که با حمایت مقام معظم رهبری به عنوان گفتمان غالب فعالیت‌های قرآنی کشور معرفی شده، بستری قدرتمند برای توسعه فهم و عمل به قرآن در زندگی روزمره مردم فراهم می‌آورد.

سرپرست اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی گیلان خاطرنشان کرد: در استان، طرح «آلاء» به عنوان یک هماوری قرآنی با تمرکز بر نوجوانان، خانواده‌ها و مخاطبان رسانه‌ای تدوین شده است که ظرفیت عظیمی برای تقویت حرکت زندگی با آیه‌ها دارد.

رهبان به اهمیت تقویت آموزش‌های تخصصی و تربیت نیروی قرآنی متخصص اشاره کرد و گفت: برگزاری دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی، کارگاه‌های مهارت‌افزایی برای مربیان و فعالان قرآنی، هم به صورت حضوری و هم به صورت مجازی، به ارتقاء دانش و انگیزه مخاطبان کمک می‌کند و تأثیر مستقیم بر کیفیت فعالیت‌ها دارد.

وی همچنین اظهار داشت: خروجی مهم طرح، تربیت نوجوانان روایتگر مفاهیم قرآن بود که بسیاری از آنها در ماه‌های محرم و صفر در مساجد و هیئات مذهبی نقش‌آفرینی کردند.

سرپرست اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی گیلان درباره نسخه اصلاح‌شده طرح گفت: پس از بررسی بازخوردها و جلسات تخصصی، امسال رده‌های سنی ۹ تا ۱۱ و ۱۲ تا ۱۵ سال به صورت مجزا برنامه‌ریزی شده و هر گروه سنی برنامه متناسب با خود را خواهد داشت.

رهبان در پایان از مشارکت آموزش و پرورش، امام‌جمعه و فرمانداری شهرستان لنگرود در اجرای برنامه‌های قرآنی قدردانی کرد و افزود: لنگرود هم در طرح آلاء و هم در دوره‌های تدبر عملکرد قابل توجهی داشته و از مناطق پیشرو استان است.