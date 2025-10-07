  1. استانها
  2. گیلان
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۵

رهبان:تقویت آموزش‌های تخصصی قرآنی اولویت تبلیغات اسلامی گیلان است

رهبان:تقویت آموزش‌های تخصصی قرآنی اولویت تبلیغات اسلامی گیلان است

رشت- سرپرست اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی گیلان گفت: برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی و مهارت‌افزایی برای مربیان و فعالان قرآنی استان در دستور کار اداره کل تبلیغات اسلامی گیلان قرار دارد.

به گزارش خبرنار مهر، حجت‌الاسلام مصطفی رهبان بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای توسعه فرهنگ قرآنی با اشاره به مسئولیت سنگین شورای هماهنگی فعالیت‌های قرآنی در استان گفت: مسئولیت برنامه‌ ریزی، هماهنگی و پشتیبانی از حرکت عظیم قرآنی شهرستان‌ها و استان فراتر از یک وظیفه اداری است و تعهدی ایمانی و انقلابی برای تضمین سلامت روحی و فرهنگی جامعه محسوب می‌شود.

وی افزود: حرکت‌های خودجوش مردمی و نهادهای دولتی اگر در مسیر هم‌افزایی و با هدف‌های عالیه نظام و رهبری گام بردارند، قطعاً مثمر ثمر خواهد بود.

رهبان با اشاره به رویکرد سازمان تبلیغات اسلامی استان گیلان در تحقق چشم‌انداز متعالی، ادامه داد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی و تقویت بنیان‌های آموزشی و تخصصی، از اولویت‌های اصلی ماست.

وی از طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» به عنوان یکی از مهم‌ترین فرصت‌های سال گذشته و جاری نام برد و افزود: این طرح که با حمایت مقام معظم رهبری به عنوان گفتمان غالب فعالیت‌های قرآنی کشور معرفی شده، بستری قدرتمند برای توسعه فهم و عمل به قرآن در زندگی روزمره مردم فراهم می‌آورد.

سرپرست اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی گیلان خاطرنشان کرد: در استان، طرح «آلاء» به عنوان یک هماوری قرآنی با تمرکز بر نوجوانان، خانواده‌ها و مخاطبان رسانه‌ای تدوین شده است که ظرفیت عظیمی برای تقویت حرکت زندگی با آیه‌ها دارد.

رهبان به اهمیت تقویت آموزش‌های تخصصی و تربیت نیروی قرآنی متخصص اشاره کرد و گفت: برگزاری دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی، کارگاه‌های مهارت‌افزایی برای مربیان و فعالان قرآنی، هم به صورت حضوری و هم به صورت مجازی، به ارتقاء دانش و انگیزه مخاطبان کمک می‌کند و تأثیر مستقیم بر کیفیت فعالیت‌ها دارد.

وی همچنین اظهار داشت: خروجی مهم طرح، تربیت نوجوانان روایتگر مفاهیم قرآن بود که بسیاری از آنها در ماه‌های محرم و صفر در مساجد و هیئات مذهبی نقش‌آفرینی کردند.

سرپرست اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی گیلان درباره نسخه اصلاح‌شده طرح گفت: پس از بررسی بازخوردها و جلسات تخصصی، امسال رده‌های سنی ۹ تا ۱۱ و ۱۲ تا ۱۵ سال به صورت مجزا برنامه‌ریزی شده و هر گروه سنی برنامه متناسب با خود را خواهد داشت.

رهبان در پایان از مشارکت آموزش و پرورش، امام‌جمعه و فرمانداری شهرستان لنگرود در اجرای برنامه‌های قرآنی قدردانی کرد و افزود: لنگرود هم در طرح آلاء و هم در دوره‌های تدبر عملکرد قابل توجهی داشته و از مناطق پیشرو استان است.

کد خبر 6614868

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها