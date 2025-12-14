  1. استانها
  2. ایلام
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۳۶

عملیات بهسازی راه های عشایری ایلام خسارت دیده از سیلاب آغاز شد

ایلام - مدیرکل امور عشایری استان ایلام گفت: از امروز عملیات بهسازی راه های عشایری ایلام خسارت دیده از سیلاب آغاز شده است.

فرشاد یاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز عملیات بهسازی و مرمت راه‌های عشایری آسیب‌دیده ناشی از سیلاب و بارش‌های شدید هفته گذشته خبر داد.

وی با تأکید بر نقش حیاتی راه‌های ارتباطی در زندگی عشایر اظهار داشت: راه‌های عشایری شریان اصلی معیشت، جابه‌جایی دام، دسترسی به خدمات درمانی و آموزشی و تأمین مایحتاج روزمره جامعه عشایری هستند و هرگونه انسداد یا آسیب به این مسیرها، زندگی عشایر را با مشکل مواجه می‌کند.

یاسمی گفت: پس از ارزیابی میدانی خسارات، ۱۰ دستگاه انواع ماشین‌آلات راهسازی در نقاط مختلف استان مستقر شده‌اند تا عملیات بازگشایی، بهسازی و ایمن‌سازی مسیرها با اولویت راه‌های اصلی تردد عشایر و مسیرهای منتهی به مناطق قشلاقی انجام شود.

مدیرکل امور عشایر استان ایلام افزود: تلاش می‌شود با هماهنگی سایر دستگاه‌های اجرایی، راه‌های آسیب‌دیده در کوتاه‌ترین زمان ممکن به شرایط مناسب تردد بازگردد تا خللی در روند زندگی و تولید عشایر ایجاد نشود.

