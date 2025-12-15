۶۳۰ تیم در مسابقات آزمایشگاه علوم تجربی در ایلام حضور دارند

ایرج زینی وند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیست و سومین دوره مسابقات کشوری آزمایشگاه علوم تجربی به میزبانی استان ایلام در حال برگزاری است. دانش‌آموزان سراسر کشور در هشت گرایش علمی طی شش روز با یکدیگر رقابت می‌کنند.

وی با اشاره به روند برگزاری مسابقات افزود: در این دوره ۶۳۰ تیم از ۳۱ استان کشور حضور دارند که از میان آنها ۱۶۵ تیم در رشته‌های مختلف به رقابت می‌پردازند. سطح علمی دانش‌آموزان نسبت به سال‌های گذشته رشد قابل توجهی داشته و مسابقات امسال با کیفیت مطلوبی برگزار می‌شود.

زینی‌وند ادامه داد: کار داوری این رقابت‌ها بیش از ۲۵۰ ساعت زمان می‌برد و توسط داوران منتخب استان ایلام به صورت حضوری در پژوهش‌سرای فرهیختگان و داوران سایر استان‌ها به شکل آنلاین انجام می‌شود. نتایج نهایی مسابقات در پایان هفته پژوهش اعلام خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام خاطرنشان کرد: بر اساس اعلام مسئولان، تیم‌های برگزیده این دوره می‌توانند بدون آزمون وارد دانشگاه فرهنگیان شوند که این امتیاز ویژه‌ای برای دانش‌آموزان نخبه کشور محسوب می‌شود.