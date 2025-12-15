  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۹:۰۱

ضوابط رتبه‌بندی صادرات اصلاح شد

سازمان توسعه تجارت با صدور ابلاغیه‌ای از اصلاح ضوابط سقف رتبه‌بندی صادرات و نحوه محاسبه مبلغ ضمانتنامه بانکی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس ابلاغیه سازمان توسعه تجارت، سقف صادرات کارت‌های بازرگانی صادره از تاریخ ۲۳ آذر ۱۴۰۴ که امکان رتبه‌بندی برای آنها وجود ندارد، تا تاریخ ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ معادل ۱۰۰ هزار دلار تعیین شده است.

کد خبر 6689563
سمیه رسولی

