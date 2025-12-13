جریمه ۱۰ تا ۱۰۰ درصدی برای اظهار غیرواقعی ارزش کالاهای صادراتی

به گزارش خبرنگار مهر، گمرک ایران در راستای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در اظهار ارزش کالاهای صادراتی، به تازگی بخشنامه‌ای صادر کرده است که بر اساس آن، در صورت اصلاح ارزش اظهارنامه‌های صادراتی به میزان بیش از ۱۰ درصد (کمتر یا بیشتر)، جریمه‌ای بین ۱۰ تا ۱۰۰ درصد از مابه‌التفاوت ارزش کالا اخذ خواهد شد. این بخشنامه به منظور کنترل دقیق‌تر محموله‌های صادراتی و پیشگیری از فساد یا تقلب‌های احتمالی در فرآیند گمرکی صادر شده است.

بر اساس این بخشنامه، گمرکات اجرایی موظف هستند در زمان اصلاح ارزش اظهارنامه‌ها، چه به دلیل اشتباه در ثبت و چه به علت تغییرات ارزش کالا، از قوانین مربوط به جریمه تبصره ذیل ماده ۱۰۷ قانون امور گمرکی پیروی کنند. همچنین، این جریمه باید قبل از اصلاح ارزش اظهارنامه صادراتی از ذینفعان اخذ شود و در صورت تمکین یا اعتراض آن‌ها، مراحل قانونی مربوط به جریمه انجام گیرد.

هدف اصلی این بخشنامه، نظارت بیشتر و جلوگیری از تخلفات در فرآیند صادرات است که می‌تواند تأثیرات منفی بر تجارت خارجی کشور داشته باشد. این اقدام همچنین از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کرده و به شفافیت در انجام تشریفات گمرکی کمک می‌کند.

در این بخشنامه آمده است: با عنایت به محدودیت‌های اعمال شده جهت نگهداری و کنترل سقف میزان صادرات کارت‌های بازرگانی و به منظور جلوگیری از سو استفاده احتمالی ناشی از اصلاح ارزش اظهارنامه‌های صدور قطعی (اعم از صادرات، عام از محل ورود موقت، از محل ورود قطعی و....) در زمان انجام تشریفات گمرکی، شایسته است در مواردی که به هر دلیل در زمان انجام تشریفات گمرکی محموله‌های صادراتی لازم است ارزش اظهاری در متن، اظهارنامه اصلاح به ویژه افزایش یابد، دستور فرمائید مفاد تبصره ذیل ماده ۱۰۷ قانون امور گمرکی که مقرر داشته «هر گاه در اظهارنامه صادراتی بیش از ده درصد (۱۰٪) کمتر یا بیشتر ارزش کالا غیر واقعی اظهار گردد… جریمه‌ای بین ۱۰ تا ۱۰۰% مابه‌التفاوت ارزش اخذ گردد»، رعایت شده و در موارد شمول قبل از اصلاح ارزش اظهارنامه صادراتی نسبت به اخذ با تودیع جریمه (حسب تمکین با اعتراض ذینفع) به میزان مندرج در تبصره ذیل ماده ۱۰۷ قانون امور گمرکی اقدام نمایند.

شایسته است ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.



