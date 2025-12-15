هوای ۱۶ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، ۹ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌های سنی و ۷ شهر دیگر در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارند.

در این مدت شاخص کیفیت هوا (AQI) در شهر آبادان ۱۶۲، خرمشهر ۱۵۵، بندر ماهشهر، سوسنگرد و هویزه ۱۵۳، اهواز، دزفول و کوت عبدالله ۱۵۲ و شوشتر ۱۵۱ ثبت شده که نشان‌دهنده وضعیت قرمز و ناسالم هوا برای همه گروه‌های سنی است.

همچنین شاخص کیفی هوا در شهرهای لالی ۱۴۱، اندیمشک ۱۳۱، شادگان ۱۲۶، بهبهان و ملاثانی ۱۲۳، آغاجاری ۱۲۲ و شوش ۱۲۱ AQI گزارش شده که بیانگر وضعیت نارنجی و آلودگی هوا برای گروه‌های حساس از جمله کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و ریوی است.

بر اساس این گزارش، طی این مدت کیفیت هوا در شهرهای هفتکل ۹۵، باغملک ۸۶، رامشیر ۷۸، رامهرمز ۶۵ و مسجدسلیمان ۵۸ AQI بوده که در محدوده قابل قبول و سالم قرار دارد.