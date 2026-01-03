  1. استانها
  2. خوزستان
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۱۱

هوای ۱۱ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی

اهواز - سامانه پایش کیفی هوای کشور اعلام کرد شاخص کیفیت هوا صبح امروز در ۱۱ شهر خوزستان به محدوده ناسالم برای همه گروه‌ها، گروه‌های حساس رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ساعت هشت صبح امروز جمعه سیزدهم دی‌ماه، شاخص کیفیت هوا در شهرهای آبادان، خرمشهر در وضعیت قرمز آلودگی هوا برای همه گروه‌های سنی قرار گرفت.

همچنین شاخص کیفیت هوا در شهرهای آغاجاری، امیدیه، اهواز، بهبهان، سوسنگرد، شوشتر، شوش، کوت عبدالله، هندیجان در وضعیت نارنجی آلودگی هوا گزارش شد که نشان‌دهنده ناسالم بودن شرایط برای گروه‌های حساس است.

بر پایه این گزارش، در شرایط نارنجی، سالمندان، کودکان، بیماران قلبی، بیماران تنفسی باید از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.

