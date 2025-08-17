هشدار آلودگی هوا در خوزستان؛ ۱۲ شهر در وضعیت بنفش و قرمز

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۹ صبح امروز یکشنبه، شاخص کیفی هوا در شهر سوسنگرد به ۲۹۴ AQI رسید که نشان‌دهنده وضعیت بسیار ناسالم (بنفش) است و برای تمامی گروه‌ها خطرناک محسوب می‌شود.

همچنین، شاخص کیفی هوا در شهرهای بندر ماهشهر (۱۷۷)، بهبهان (۱۷۲)، رامهرمز (۱۶۷)، هندیجان (۱۶۴)، ملاثانی (۱۶۳)، آغاجاری (۱۶۰)، باغملک (۱۵۸)، هفتکل (۱۵۶)، اندیمشک (۱۵۶)، آبادان (۱۵۴) و اهواز (۱۵۱ AQI) ثبت شد که بیانگر وضعیت ناسالم (قرمز) برای تمامی گروه‌های سنی است.

در همین بازه زمانی، شهرهای لالی و دزفول (۱۴۶)، امیدیه (۱۳۷)، گتوند (۱۲۸)، دهدز (۱۱۸) و شوش (۱۰۴ AQI) در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار گرفتند.

مسئولان بهداشتی به ساکنان این مناطق، به‌ویژه گروه‌های حساس مانند کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماری‌های تنفسی، توصیه کرده‌اند از فعالیت‌های طولانی‌مدت در فضای باز خودداری کنند و در صورت لزوم از ماسک‌های مناسب استفاده کنند.