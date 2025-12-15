دستور توقف فوری برداشت غیرمجاز ماسه از ساحل «کندال» خمیر صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان حیدری در دستوری فوری به ادارات کل حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان، بر لزوم توقف فوری هرگونه برداشت غیرمجاز از ساحل «کندال» و پیگیری قانونی عاملان آن تأکید کرد.

رئیس دادگستری بندرخمیر با اشاره به عواقب خطرناک این اقدام غیرقانونی گفت: برداشت ماسه از سواحل، خطری جدی برای اکوسیستم ساحلی، تشدید فرسایش و نابودی زیستگاه‌های طبیعی است و حقوق عمومی مردم را برای بهره‌مندی از این موهبت طبیعی نقض می‌کند.

وی با تأکید بر رویکرد قاطع دستگاه قضائی در صیانت از انفال و منابع طبیعی افزود: از مسئولان ذی‌ربط می‌خواهم با نظارت جدی و مستمر از ادامه این تخلف جلوگیری کنند و پس از شناسایی و تشکیل پرونده برای متخلفان، نتیجه را در اسرع وقت به مرجع قضائی اعلام کنند. این اقدام نه تنها یک تخلف زیست‌محیطی، بلکه تضییع حقوق نسل‌های آینده است.

بر اساس گزارش‌های میدانی، برداشت غیرقانونی ماسه از ساحل «کندال» که تنها بخش ماسه‌ای قابل استفاده عمومی در منطقه است، علاوه بر تهدید زیست‌بوم، موجب نارضایتی گسترده شهروندان و گردشگران شده و فرصت تفریح ایمن برای خانواده‌ها را سلب کرده است.

در پایان این دستور قضائی، از عموم شهروندان خواسته شده تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف و برداشت غیرمجاز از سواحل و منابع طبیعی، مراتب را از طریق مراجع قانونی اطلاع دهند تا با همکاری مردم و دستگاه‌های اجرایی، از تخریب این سرمایه‌های ملی جلوگیری شود.