گلستان سالانه چهار میلیون تن مصالح ساختمانی نیاز دارد

نادعلی حاجیلری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: بخش عمده ای از این مصالح مورد نیاز از طریق برداشت غیرفنی و غیرمجاز از رودخانه‌های استان تامین می شود.



وی اظهار داشت: بیش از‪ ۹۰‬ درصد از مصالح شن و ماسه برای ساخت و ساز از رودخانه‌ها برداشت می شود که این امر پیامدهای زیانباری دارد.



وی خاطرنشان کرد: برداشت غیرقانونی و غیرفنی شن و ماسه از رودخانه تبعات منفی زیادی برای مهندسی رودخانه‌ها و طرح‌های کنترل سیل دارد و این مسئله تاثیرات مخربی بر محیط زیست، پوشش گیاهی و توپوگرفی منطقه می‌گذارد.

به گفته حاجیلری، متاسفانه بعضی از رودخانه‌های استان دارای بیلان منفی برداشت شن و ماسه بوده و ادامه این روند موجب خسارات غیرقابل جبران بر کمیت و کیفیت منابع کشور می شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان بیان داشت: در دو سال گذشته بیش از ‪ ۳۰۰‬مورد اخطاریه برای جلوگیری از برداشت غیرمجاز شن و ماسه در استان صادر شده است.

وی یادآورشد: با تقویت گروههای بازرسی با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد شده و متخلفان به مراجع قضایی معرفی و عملیات برداشت غیرقانونی متوقف می‌شود.

وی اضافه کرد: دست اندازی به حریم رودخانه و هر اقدام خلاف قانون در این زمینه موجب تضییع حقوق سایر شهروندان شده و همه باید در این زمینه خود را مسئول بدانند.

۴۳‬ رودخانه به طول دو هزار و 200 کیلومتر در استان گلستان جریان دارد.