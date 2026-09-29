فرمانده تیپ ۲۸۱ زرهی: دفاع مقدس همچنان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی محمدپور صبح سهشنبه در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس در این تیپ، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، دفاع مقدس را بخشی ماندگار از تاریخ کشور دانست و اظهار کرد: در هشت سال دفاع مقدس، قدرتهای استکباری با بهرهگیری از تجهیزات، نیرو و پشتیبانی گسترده تصور میکردند میتوانند موجودیت نظام جمهوری اسلامی ایران را از بین ببرند.
وی افزود: آنچه معادلات دشمنان را تغییر داد، صرفاً تجهیزات نظامی نبود، بلکه ایمان، اعتقاد، وطنپرستی، غیرت و عزتی بود که ریشه در باورهای اسلامی داشت و به نیروهای مدافع کشور توان ایستادگی بخشید.
فرمانده تیپ ۲۸۱ زرهی ارتش ادامه داد: شهدای نیروهای مسلح در دوران دفاع مقدس تنها نامها و شخصیتهایی متعلق به یک دوره تاریخی نبودند، بلکه با نثار جان خود مسیر و مکتبی را پیش روی جامعه قرار دادند که باید برای نسلهای امروز و آینده حفظ و تبیین شود.
محمدپور با اشاره به جایگاه شهدا در تاریخ دفاع از کشور تصریح کرد: یادآوری نام و راه شهدا باید تلنگری برای همه ما باشد تا بدانیم بر جای پای چه بزرگمردانی قدم گذاشتهایم و برای حفظ نظام و کشور چه خونهای ارزشمندی بر زمین ریخته شده است.
وی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره سپهبد شهید علی صیاد شیرازی گفت: رشادتها و نقش این شهید بزرگوار در دفاع از کشور، بخشی از تاریخ پرافتخار نیروهای مسلح است و شهادت او نیز جلوهای از تداوم مسیر ایستادگی و دفاع از نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود.
فرمانده تیپ ۲۸۱ زرهی ارتش با بیان اینکه دفاع مقدس به یک دوره هشتساله محدود نمیشود، خاطرنشان کرد: شکل تهدیدها و میدانهای مقابله با دشمن در طول زمان تغییر کرده و امروز نیز ادامه مسیر دفاع از کشور به شکلهای دیگری در جریان است.
وی تأکید کرد: نیروهای مسلح، خانوادههای آنان و خانوادههای شهدا باید با حفظ بصیرت و آمادگی، توان خود را برای صیانت از کشور و مقابله با تهدیدات به کار گیرند.
محمدپور در پایان با گرامیداشت یاد شهدا و آرمانهای آنان، بر ضرورت حفظ مسیر ترسیمشده از سوی شهدا و تلاش برای اعتلای نظام جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.
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