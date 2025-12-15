  1. استانها
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۹:۳۱

ترک فعل در دولتی‌سازی آرد کامل اصفهان؛فروش نان کامل تا ۱۰ هزار تومان

اصفهان – عضو کمیته تدوین استاندارد گندم، آرد و نان کشور گفت: با وجود اجرای نرخ دولتی آرد کامل در چند استان، نان کامل در اصفهان همچنان با نرخ آزاد و تا ۱۰ هزار تومان به مردم عرضه می‌شود.

محمدرضا خواجه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نرخ نان تافتون استاندارد با نرخ آزاد آرد کامل در وزن چانه ۲۰۰ گرم بطور متوسط بین حدود ۸ تا ۱۰ هزار تومان به فروش می‌رسد که با دولتی شدن نرخ آرد به حدود ۲ هزار و۵۰۰ می‌رسد که سلامت مصرف کنندگان را بدنبال دارد و برای نانوا سودده است.

وی با اشاره به ترک فعل و قصور دبیر کارگروه آرد و نان استان اصفهان در دولتی کردن نرخ آرد کامل در استان، خواستار برخورد قضائی سازمان بازرسی کشور شد و افزود: اجرای نشدن مصوبات کمیسیون اصل ۹۰ که در راستای تحقق سند امنیت غذایی کشور (۱۴۰۲.۲.۱۲)، پیگرد قضائی به همراه دارد.

عضو کمیته تدوین استاندار گندم، آرد و نان کشور از دهه گرامیداشت نان کامل از ۱۵ تا ۳۰ آذرماه خبر داد و گفت: دهه ۸۰ تا ۹۰ آرد مصرفی مردم استان برابر با ۳۰۰ هزار کیسه بود که از این میزان بالغ بر ۷۱ هزار و ۶۵۵ کیسه آرد کامل (آرد سبوس دار) بوده و این در حالی است که با این پیشینه امروز استان اصفهان در اجرای طرح احیای نام کامل و دولتی شدن نرخ نان کامل از دیگر استان‌ها عقب مانده است.

وی بیان داشت: انتظار می‌رود با توجه به دستور ریاست جمهور در اعطای اختیار کامل به استانداران، استاندار اصفهان دستور فوری جهت احیای نان کامل به نرخ دولتی آرد کامل را در استان صادر کنند.

وی همچنین اجرایی شدن طرح نانینو با هدف کاهش مصرف آرد در کشور را یک طرح شکست خورده خواند و گفت: این طرح نه تنها بنا بر ادعای مجریان آن، صرفه جویی آرد نشده است بلکه با کسر اجباری سهمیه آرد دولتی نانواها حتی تا ۱۰۰ کیسه و ایجاد بحران و اعتراض سراسری نانواها در اقصی نقاط شهرها را بدنبال داشته است.

خواجه ادامه داد: بنا بر آمار سازمان غله کشور، مصرف آرد کشور سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل آن، در کشور تا ۳.۵ برابر و در استان اصفهان تا ۱.۸ درصد افزایش داده است.

      دولت نباید به هیچ عنوان تن به تاسیس نانوایی ازاد پز میدادشاهدیم تمام نانوایی ها دست به هم داده اند که ازاد پز شوند و نان را به قیمتی بفروشند که تمام در امد خانوار به خرید نان خالی هم نمیرسد اگر این خیانت به ملت قحطی زده نیست پس نامش چیست برنج هندی نیز از دسترس خارج شد

