آزاد: ایست اختیاری پایانه مرزی رازی پس از ۶ سال وقفه آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین آزاد بعد از ظهر چهارشنبه در در نشست بررسی مشکلات و روند اجرایی پایانه مرزی رازی، با بیان اینکه پایانه مرزی رازی یکی از مهم‌ترین دروازه‌های اقتصادی شمال‌غرب کشور است، افزود: پس از سال‌ها پیگیری، با اجرای حکم قضائی خلع ید و همکاری شورای تأمین شهرستان، عملیات فعال‌سازی و راه‌اندازی ایست اختیاری در این پایانه با قاطعیت آغاز شده است.

وی با اشاره به آمار رو به رشد ترددها افزود: پایانه مرزی رازی در سال گذشته با پذیرش بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار مسافر، پرترددترین مرز مسافری کشور بود و در هفت ماهه امسال نیز تردد یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در سامانه ثبت شده است.

فرماندار خوی گفت: همچنین میزان ترانزیت کالا از این مرز از ۴۱۵ دستگاه تریلی در مدت مشابه سال گذشته به ۴۹۲۰ دستگاه در سال جاری افزایش یافته که نشان از رشد بیش از ۱۲ برابری دارد.

وی تأکید کرد: این آمار، گواه روشن ظرفیت‌های اقتصادی و موقعیت ممتاز پایانه رازی است. با تکمیل ایست اختیاری و توسعه فضاهای خدماتی، این مرز به‌زودی به یکی از مراکز شاخص تبادلات بین‌المللی و نماد پیشرفت مرزهای کشور تبدیل خواهد شد.

در ادامه، عسگر کاظمی مدیر پایانه مرزی رازی با ارائه گزارشی از روند اجرای طرح گفت: محدوده ایست اجباری پایانه مرزی رازی با مساحت سه هکتار شامل سالن‌های مسافری، بخش اداری و سالن تجاری در سال گذشته به بهره‌برداری رسید و محدوده ایست اختیاری نیز با مساحت ۹.۲ هکتار پس از سال‌ها وقفه و با حکم قضائی خلع ید، آماده آغاز عملیات اجرایی شده است.

وی افزود: فازهای عمرانی پیشین این پایانه شامل محوطه‌سازی در محدوده ۳۰ هزار متر مربع و فنس‌کشی ایست اختیاری به طول ۱۲۰۰ متر بوده که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. با رفع موانع حقوقی، تأمین اعتبارات و همکاری دستگاه‌های خدمات رسان، روند تکمیل و بهره‌برداری نهایی با شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت.

کاظمی با اشاره به ظرفیت بالقوه این مرز در افزایش صادرات، اشتغال‌زایی و جذب گردشگر تصریح کرد: راه‌اندازی ایست اختیاری گامی مهم در جهت استفاده بهینه از زیرساخت‌های ملی و ارتقای جایگاه خوی در مسیر ترانزیت بین‌المللی است. در آینده نزدیک شاهد جهشی محسوس در خدمات‌رسانی و رونق اقتصادی منطقه خواهیم بود.

محدوده ایست اختیاری پایانه مرزی رازی از سال ۱۳۹۸ در مرحله تملک قرار داشت که پس از چند سال وقفه، در آبان امسال با حکم دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خوی و پیگیری مستمر فرمانداری و شورای تأمین، خلع ید اراضی و نصب سردرب اصلی انجام شد.