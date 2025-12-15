آئین تنفیذ احکام شهرداران مدارس در تهران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تنفیذ احکام شهرداران مدارس را با حضور اعضای شورای اسلامی شهر تهران و برخی مدیران شهری صبح امروز در فرهنگسرای بهمن برگزار شد.
سید احمد علوی، رئیس کمیته گردشگری و میراث فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به اجرای طرح «شهردار مدرسه» گفت: طرح «شهردار مدرسه» سالهای طولانی است که در شهر تهران در حال اجراست. من بهعنوان یکی از قدیمیترین افرادی که در اجرای این طرح نقش داشتهام، تأکید میکنم که در سالهای اخیر این طرح بهصورت جدی و واقعی اجرا شده و دیگر جنبه نمایشی نداشته است. این طرح یکی از برنامههای بسیار خوب مدیریت شهری است که اگر بهدرستی اجرا شود، میتواند آینده شهر تهران را تضمین کند.
وی ادامه داد: بهعنوان یکی از افرادی که این طرح را اجرا کردهام، تعدادی از دوستان و همکاران را میشناسم که از جمله آنها آقای امیری است. بارها مطرح شده که روزی این دانشآموزان در جایی گرد هم جمع شوند تا ببینند که شما مدیران آینده این شهر هستید؛ افرادی که امروز در قالب «شهردار مدرسه» آموزش میبینید، تمرین میکنید و برای آینده آماده میشوید، چرا که فردا اداره شهر در دستان شما خواهد بود.
علوی با بیان اینکه فرصت کافی برای تکمیل ساختارهای این طرح وجود نداشته است، اظهار داشت: با وجود اینکه فرصت نکرده ایم ساختارهای این طرح را بهطور کامل اصلاح و تکمیل کنیم، اما در این دوره تلاش کرده ایم تا جایی که در توان داریم به مدارس خدمت کنیم.
وی افزود: در سال اولی که وارد این دوره شدیم، بودجه شهرداری تهران به مدارس حدود ۳۰ میلیارد تومان بود، اما امروز این رقم به بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است. علاوه بر این، شهرداران مناطق با کسب مجوز از شهردار تهران این اختیار را پیدا کردهاند که جدا از این بودجه، اقدامات عمرانی از جمله آسفالت و کفسازی حیاط مدارس را نیز انجام دهند.
رئیس کمیته گردشگری و میراث فرهنگی شورای شهر تهران در پایان تأکید کرد: اداره مدارس و رفع مشکلات آنها ذاتاً جزو وظایف شهرداری نیست، اما شما دانشآموزان، شهروندان خوب این شهر هستید و ما شهردار و مسئولان شهری شما محسوب میشویم. بدون تردید شما برای ما اهمیت ویژهای دارید و حمایت از مدارس و دانشآموزان را وظیفه اخلاقی و اجتماعی خود میدانیم.
محمدامین توکلیزاده، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، در جمع شهرداران مدارس با اشاره به نقش این طرح در آموزش مسئولیتپذیری و مشارکت اجتماعی گفت: خیلی خوشحالم که امروز مقابل خودم ۱۵۰۰ شهردار میبینم. ما در هر مدرسه یک شهردار و سه معاون شهردار داریم و شهردار مدرسه، مشق دموکراسی است.
وی با تأکید بر اهمیت تجربه مشارکت از سنین پایین افزود: شما کار بزرگی میکنید. دانشآموزان از همان ابتدا تمرین میکنند که در معرض رأی قرار بگیرند. کشور ما چند سالی است این مسیر را آغاز کرده و یاد میگیریم که چگونه رأی بگیریم، رأی بدهیم و مسئولیت بپذیریم.
توکلیزاده ادامه داد: نکته مهم بعدی این است که مسئولیتپذیر باشید و بتوانید مدرسه خودتان را تغییر بدهید. بیایید تصمیم بگیریم شهرمان را تغییر دهیم و حتی این دنیا را تغییر دهیم. شهردار مدرسه، نقطه شروع این تغییر است.
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با ابراز خرسندی از شور و نشاط دانشآموزان در فرآیند انتخابات مدارس گفت: مقابل من شهرداران آینده نشستهاند و این برای ما بسیار مایه مسرت است. هر مدرسهای که میرویم، میبینیم دانشآموزان با شور و نشاط، انتخابات خودشان را برگزار میکنند.
وی خطاب به شهرداران مدارس تأکید کرد: روزی که انتخاب شدید، از دیگران همکاری بطلبید و کار جمعی را جدی بگیرید. امیدوارم روزی خودتان را در جایگاههای بالاتر ببینید و از این روزها به عنوان نقطه آغاز مسیرتان یاد کنید.
توکلیزاده در پایان با اشاره به شرایط انسانی در جهان اظهار داشت: قابل تحمل نیست دنیایی که در آن ۶۰ هزار کودک و نوجوان در غزه قتلعام میشوند.
