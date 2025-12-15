به گزارش خبرنگار مهر، علی جعفریان مشاور عالی وزیر بهداشت و سرپرست معاونت آموزشی وزارت بهداشت در یک گفتگوی خبری با اشاره به خالی ماندن ظرفیت در دوره دستیاری پزشکی و همچنین رشته‌های فوق تخصصی پزشکی گفت: در حال حاضر حدود ۱۹۰۰ نفر ظرفیت در دوره دستیاری پزشکی و ۲۱ رشته فوق تخصصی پزشکی خالی مانده است.

وی افزود: در رشته‌های فوق تخصصی پزشکی از میان ۲۴ رشته فوق تخصصی، ظرفیت ۲۱ رشته خالی مانده است. در واقع رشته‌های فوق تخصصی مانند جراحی قلب، جراحی کودکان، جراحی قفسه صدری، تمام فوق تخصص‌های کودکان و تمام فوق تخصص‌های داخلی خالی مانده‌اند و هر متخصصی شرکت کند، قبول می‌شود.

مشاور عالی وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: ما باید رویکردمان را عوض کنیم و به جای اینکه از دستیاران تخصصی و فوق تخصصی بخواهیم که در قالب اجبار و ضابطه قانونی تعهد کار کنند شرایط کاری را به گونه‌ای ایجاد کنیم که افراد داوطلب شوند آن رشته‌ها را بخوانند و آن جایی که نیاز است خدمت ارائه کنند.

سرپرست معاونت آموزشی وزارت بهداشت یکی از راهکارها را پرداخت ثابت به دستیاران برشمرد و گفت: باید پرداخت ثابت برای دستیاران در نظر بگیریم و آن را از قالب کارانه را خارج کنیم چرا که در حال حاضر بسیاری از مسائل تابع کارانه است و ممکن است یک بیمارستان برای آن رشته بیمار زیادی نداشته باشد.

جعفریان تاکید کرد: ما حکمرانی سلامت را باید اصلاح کنیم اما این موضوع تابع مسائل خارج از وزارت بهداشت است. ضمن اینکه اگر بخواهیم میزان و نحوه تعهدات را تغییر دهیم باید مجلس تصمیم بگیرد چرا که قانون تعهدات مصوب مجلس است و در اختیار وزارت بهداشت نیست و مسیری جز این وجود ندارد.

به گزارش مهر، رشته‌های فوق تخصصی پزشکی شامل غدد درون ریز و متابولیسم، روماتولوژی، گوارش و کبد بالغین، بیماری‌های ریه، نفرولوژی، خون و سرطان بالغین، بیماری‌های قلب و عروق، مراقبت‌های ویژه، قلب کودکان، طب نوزادی و پیرامون تولد، خون و سرطان کودکان، کلیه کودکان، گوارش کودکان، عفونی کودکان، غدد درون ریز و متابولیسم کودکان، مغز و اعصاب کودکان، روماتولوژی کودکان، ریه کودکان، آلرژی و ایمونولوژی بالینی، روانپزشک کودک و نوجوان، جراحی پالستیک ترمیمی و سوختگی، جراحی قفسه صدری، جراحی کودکان، جراحی قلب و عروق، جراحی عروق و درمان‌های داخل عروقی، طب اورژانس کودکان است.