ظرفیت ۲۱ رشته پزشکی فوق‌تخصصی خالی ماند؛ اصلاح نحوه پرداختی دستیاران

مشاور عالی وزیر بهداشت و سرپرست معاونت آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به خالی ماندن ظرفیت دوره های تخصصی و فوق تخصصی پزشکی بر لزوم تغییر قوانین مرتبط به تعهدات تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی جعفریان مشاور عالی وزیر بهداشت و سرپرست معاونت آموزشی وزارت بهداشت در یک گفتگوی خبری با اشاره به خالی ماندن ظرفیت در دوره دستیاری پزشکی و همچنین رشته‌های فوق تخصصی پزشکی گفت: در حال حاضر حدود ۱۹۰۰ نفر ظرفیت در دوره دستیاری پزشکی و ۲۱ رشته فوق تخصصی پزشکی خالی مانده است.

وی افزود: در رشته‌های فوق تخصصی پزشکی از میان ۲۴ رشته فوق تخصصی، ظرفیت ۲۱ رشته خالی مانده است. در واقع رشته‌های فوق تخصصی مانند جراحی قلب، جراحی کودکان، جراحی قفسه صدری، تمام فوق تخصص‌های کودکان و تمام فوق تخصص‌های داخلی خالی مانده‌اند و هر متخصصی شرکت کند، قبول می‌شود.

مشاور عالی وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: ما باید رویکردمان را عوض کنیم و به جای اینکه از دستیاران تخصصی و فوق تخصصی بخواهیم که در قالب اجبار و ضابطه قانونی تعهد کار کنند شرایط کاری را به گونه‌ای ایجاد کنیم که افراد داوطلب شوند آن رشته‌ها را بخوانند و آن جایی که نیاز است خدمت ارائه کنند.

سرپرست معاونت آموزشی وزارت بهداشت یکی از راهکارها را پرداخت ثابت به دستیاران برشمرد و گفت: باید پرداخت ثابت برای دستیاران در نظر بگیریم و آن را از قالب کارانه را خارج کنیم چرا که در حال حاضر بسیاری از مسائل تابع کارانه است و ممکن است یک بیمارستان برای آن رشته بیمار زیادی نداشته باشد.

جعفریان تاکید کرد: ما حکمرانی سلامت را باید اصلاح کنیم اما این موضوع تابع مسائل خارج از وزارت بهداشت است. ضمن اینکه اگر بخواهیم میزان و نحوه تعهدات را تغییر دهیم باید مجلس تصمیم بگیرد چرا که قانون تعهدات مصوب مجلس است و در اختیار وزارت بهداشت نیست و مسیری جز این وجود ندارد.

به گزارش مهر، رشته‌های فوق تخصصی پزشکی شامل غدد درون ریز و متابولیسم، روماتولوژی، گوارش و کبد بالغین، بیماری‌های ریه، نفرولوژی، خون و سرطان بالغین، بیماری‌های قلب و عروق، مراقبت‌های ویژه، قلب کودکان، طب نوزادی و پیرامون تولد، خون و سرطان کودکان، کلیه کودکان، گوارش کودکان، عفونی کودکان، غدد درون ریز و متابولیسم کودکان، مغز و اعصاب کودکان، روماتولوژی کودکان، ریه کودکان، آلرژی و ایمونولوژی بالینی، روانپزشک کودک و نوجوان، جراحی پالستیک ترمیمی و سوختگی، جراحی قفسه صدری، جراحی کودکان، جراحی قلب و عروق، جراحی عروق و درمان‌های داخل عروقی، طب اورژانس کودکان است.

    نظرات

    IR ۱۷:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      
      
      تخصص فقط پول پزشکی ولاغیر!
    mohammad IR ۱۸:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      
      
      دیگه تحصیل و پزشکی تو این کشور تموم شده دورانش چون پولی توش نیست اندازه زحمتش. با این وعده های حقوق دستیاری کسی خام نمیشه. طرف 50 سالشه میگه بیا 20 تومن بدم فوق بخون. مسخرس
    IR ۲۳:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      
      
      اینقدر پزشکی رو طولانی کردید که یک پزشک بخواد فوق تخصص بگیره سن اون فرد حدود ۳۵ تا ۴۰ سال شده . دوره پزشکی عمومی باید پنج سال بشه و . مثل کشور هند باید دوره ها رو کوتاه کنید. چرا تخصص داروسازی پنج سال طول بکشه الان چهار ماه فقط منتظرم کد اخلاق بیاد .خیلی پشیمانم که چرا تخصص خوندم حداقل سربازی رو حذف کنید
    IR ۲۳:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      
      
      وقتی متخصص طرحی حقوقش زیر 20میلیون است وخیلیها باور نمیکنند وکارانه ها یکسال تاخیر دارد انتظاری نیست.واقعیت تلخ این است که رشته فوق خالی مونده اند وپزشکان عمومی از کارهای زیبایی درامد بیشتری دارند وخاضر نیستند به تخصص وفوق تخصص بروند وعمرشان را تلف کنند عقلای کشور باید دلسوازانه به موضوع نگاه کنند وحقوق پزشک متخصص ووفوق تخصص را اصلاح کنند . آقایون نماینده بیمارستان ساختن افتخار نیست لطفا قوانین اصلاح کنید تا حقوق ماهانه پزشک اصلاح شود. وزارت بهداشت هم حقوق هیت علمی خودش رو بالا برده و لاغیر.
    IR ۲۳:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      
      
      1.یک راه حل، اصلاح حقوق ماهانه است تا برخی از پزشکان شاید این تخصص ها رفتند. الان اورژانسهای بیمارستانهای شهرستانها پزشکی استخدام نمی شود .با نیروی طرحی پوشش اورژانسها داده میشود. مردم هم شاکی هستند حق هم دارند ولی مشکل از وزارت بهداشت است که فقط به فکر افزایش حقوق هیت علمی هستند. دوم مشکل از محلس است که ورود نمیکند تا حقوق پزشک متخصص وعمومی غیر هیات علمی رو اصلاح کند.
    مرای IR ۲۳:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      
      
      سلام من با درخواست خودشان در رشته فوق جراحی عروق شرکت کردم و قبول شد.حتی بیمارستان هم مشخص شده .ولی الان بعد شیش ماه سرکار گذاشتن من اومدم جواب مردود زدن و هیچ کسی هم جواب گو نیست .نه معاونت درمان .نه شورای تخصص . الان هم که می‌فرمایید ما نیرو کم داریم . لطفا پیگیری کنید . زندگی ما .سرنوشت ما رو بازیچه خودشان کردن .
    ناشناس IR ۲۳:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      
      
      وجود سهمیه ها به دوره فوق تخصص آسیب زده وافراد بدلیل ضعف علمی انگیزه ای برای ادامه تحصیل ندارن
    IR ۲۳:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      
      
      اینها هشدار است ولی مسئولین راه حل ندارند. چرا محلس ورود نمیکندتا حقوق ماهانه پزشک متخصص را اصلاح کند؟! باید پزشک هندی بیاوریم؟! که ماهانه چندین هزار دولار خواهند خواست. پزشکان خودمان را خمایت کنیم تا محتاج بیگانگان نباشیم
    محمد NL ۲۳:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      
      
      اخوی بنده رزیدنت دانشگاه تهرانه و درآمد ماهانه ش ۲۰ ملیونه که اونم ۱۵ ملیون میده برا اجاره خونه و حق کار در بیرون هم نداره
    سید محمد NL ۲۳:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      
      
      وقتی درامد یه بازیکن معمولی فوتبال ۱۰۰ میلیارد باشه و حقوق متخصص طرحی ۱۵ میلیون ،مشخصه کسی طرف پزشکی و تخصص نمیره
    IR ۰۴:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      
      
      خالی همه چیز خالی مانده این تازه یکی از آنها است
    پوریا IR ۱۴:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      
      
      یه متخصص با ویزیت ۵ نفر در روز ماهی ۶۰ تومن درمیاره چرا باید فوق تخصص بخوانه با ماهی ۳۰ تومن؟
    DE ۰۱:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      
      
      فقط این نیست آینده اینها توش پول نیست
    IR ۰۸:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      
      
      با سلام داداش بنده رزیدنت دانشگاه تهرانه ومتاهل . ماهانه ۲۳ میلیون میگیره ۲۰ میلیون تهران اجاره میده به نظرتون ارزش داره چهارسال عمرش رو تلف کنه ودرس بخونه حقوقا باید زیاد بشه
    مریم نبیان AU ۱۱:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      
      
      با سلام وقتی با سهمیه پزشکی می‌خوانند و به قابلیت ها توجه ندارید این میشه به هوش و استعداد کاری ندارید و با سهمیه می‌خواهند پزشکی بخوانند هدفشون خدمت و رسالت انسانی نیست و اینکه حتما توانایی گرفتن تخصص را ندارند

