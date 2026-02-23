۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۵۶

دو برابر شدن کارانه دستیاران حوزه پزشکی/ اعمال افزایش از دی ماه ۱۴۰۴

معاون درمان وزارت بهداشت، از افزایش سهم کارانه دستیاران تخصصی به ۴ درصد با دستور وزیر بهداشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سید سجاد رضوی معاون بهداشت وزارت بهداشت، با اشاره به بازتوزیع جدید کارانه‌ها در نظام سلامت اظهار داشت: در بخش دستیاران تخصصی، سهم کارانه که پیش از این دو درصد بود، با هدف قدردانی از زحمات این گروه و جبران بخشی از خدمات آنان، با دستور وزیر بهداشت به چهار درصد افزایش یافته است.

وی تأکید کرد: این افزایش از دی ماه ۱۴۰۴ در کارانه دستیاران تخصصی اعمال خواهد شد.

معاون درمان وزارت بهداشت هدف از این اقدام را کاهش فشارهای اقتصادی دوران دستیاری عنوان کرد و افزود: تلاش ما این است که دستیاران بتوانند با دغدغه مالی کمتر، زمان بیشتری را به آموزش، مطالعه و ارتقای علمی اختصاص دهند.

