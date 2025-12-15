  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۶

«پایتخت ۸» در چه مرحله‌ای است؟؛ عوامل مشغول پروژه‌های دیگر هستند

«پایتخت ۸» در چه مرحله‌ای است؟؛ عوامل مشغول پروژه‌های دیگر هستند

مدیر پروژه سریال «پایتخت ۷» درباره وضعیت فصل هشتم این سریال گفت: عوامل هر زمان به طرح خوب برسند و زمانی که بتوان همه این تیم را با هم داشت کار را شروع می‌کنند.

علیرضا نجف‌زاده مدیر پروژه سریال «پایتخت ۷» درباره وضعیت فصل هشتم این سریال و اینکه به طرح جدیدی رسیده‌اند یا خیر به خبرنگار مهر گفت: تیم سازنده در پی طرحی مناسب و قابل قبول برای تولید فصل جدید است و هر زمان به طرح خوب برسد وارد کار می‌شود.

وی اضافه کرد: عوامل این تیم افراد پرکاری هستند و پس از پایان یافتن فصل هفتم مجموعه «پایتخت»، اعضای تیم هر یک مشغول پروژه‌های دیگری شدند و تعهدات دیگری هم دارند که باید به آنها عمل کنند.

نجف‌زاده درباره کارگردان و دیگر عوامل که این روزها سریال‌های دیگری در دست دارند، اظهار کرد: جمع شدن مجموعه «پایتخت» خیلی کار سخت و زمانبری است و عوامل هر زمان که به طرح خوب برسند و زمانی‌که بتوان همه این تیم را با هم داشت کار را شروع می‌شود.

این کارگردان در پاسخ به اینکه سیروس مقدم رسیدن به طرح را بعد از پایان سریال رمضانی اش پیگیری می‌کند یا خیر؟ عنوان کرد: خیر به صورت همزمان هم انجام می‌شود، در عین اینکه سیروس مقدم مشغول پروژه‌های خود است. خود محسن تنابنده هم درگیر چند پروژه است ولی این کار هم در حال پیگیری است.

نجف زاده در پایان گفت: این پروژه چند مرحله دارد؛ یک مرحله رسیدن به طرح و فیلمنامه است و یک مرحله از پروژه هم گردهم آمدن عوامل و تیم «پایتخت» است که کار را زمان‌بر و سخت می‌کند.

کد خبر 6689717
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علی دهقانی IR ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      59 204
      پاسخ
      چند سال دیگه پایتخت ۲۰ را هم می سازند نقی معمولی ول کن نیست بسته دیگه خسته شدیم !
      • منتقدِ مهربان IR ۱۵:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
        148 23
        لطفا اجازه بدین مردم شاد باشن....
      • حمیدمجیدی IR ۱۶:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
        158 21
        شما میتونی نگاه نکنی.۹۰ درصد مردم نگاه میکنن و همه راضی هستن
      • IR ۱۶:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
        128 5
        شما خسته ای نگاه نکن، از طرف اکثریت حرف نزن
      • آرشا IR ۲۳:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
        60 5
        آقاجان‌چرا‌ول‌کنه
      • Anahita IR ۱۶:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
        3 1
        سلام ممنون که پایتخت فصل ۸ میسازید تا هرجایی که می تونید بسازید ما منتظر هستیم
    • .... IR ۱۵:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      111 10
      پاسخ
      علی دهقانی خب تو نبین مگه مجبوری
    • IR ۱۵:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      123 14
      پاسخ
      کاش زؤدتر ساخته می شد
      • IR ۱۵:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
        56 12
        خوب
    • IR ۱۵:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      45 103
      پاسخ
      به نظرم ساخت پایتخت ۸ اشتباه بزرگی خواهد بود، بهتره به جای پایتخت سریال دیگری ساخته شود،بگذارید مردم از این سریال به خوبی یاد کنند.
      • سلام IR ۱۵:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
        22 105
        خیلی بد بود
      • یاسمن IR ۱۶:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
        108 12
        زودتر بسازینش زود تر ترو خدا
    • IR ۲۲:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      71 9
      پاسخ
      ایشاالله زودتر ساخته بشه یکم میخندیم یاد قدیم
    • حامدمیزازاره IR ۰۰:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      85 7
      پاسخ
      عالی هستش
    • IR ۰۲:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      77 10
      پاسخ
      والا بهتر از سریالهای بی سرو پا ترکی که 300قسمتی
      • ناشناس IR ۰۷:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
        0 13
        وقتی می دونید ۳۰۰ قسمتی و بی سر و ته هست چرا تماشاش می کنید
    • عباس مافی DE ۱۷:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      23 25
      پاسخ
      تا چند سال دیگر باید سریال پایتخت را ببینیم ؟
      • نمیخوای نبین به همین سادگی IR ۰۸:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
        27 8
        کسی نمی خواد نبینه
    • Ava IR ۲۰:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      49 6
      پاسخ
      انشالله زود تر ساخته بشه خیلی سریال قشنگی
    • IR ۰۸:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      38 10
      پاسخ
      لطفا از طرف خودت نظر بده نه مردم .بیشتر مردم سریال رادوست دارند
    • قاسم لطیفی IR ۰۵:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      26 6
      پاسخ
      بهترین سریالی هستش که مردم و واقعا شاد می‌کنه و هیچ وقت تکراری نمیشه وعالی هستش باید ادامه دار باشه
    • IR ۰۹:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      26 5
      پاسخ
      هرکس برای خودش می تونه نظر بده سریال پایتخت عالیه زود بسازید شما که ناراحتی بزن افق هی هیچی نمی گیم همش شماها نمی زارید حداقل یه خورده ماشاد باشیم .نگاه نکن
    • IR ۱۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      4 3
      پاسخ
      باسلام من به کسی کاری ندارم ولی اگرهرسال پایتخت نباشه من پای سریال نوروزی غریرازپایتخت نمینشینم فقط سریال پایتخت من یه کارگرهستم به عشق پایتخت ازسرکاربرمیگشتم خانه ممنونم پایتختیها
    • ناشناس IR ۰۷:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
      9 0
      پاسخ
      پایتخت هفت مجموعه ازش ساخته شده ولی کارهای بسیار زیاد دیگه ای بوده که با مناسبت یا بی مناسبت ساخته شده ، مثل: لیسانسه ها یک و دو و فوق لیسانس ها ، شمعدونی ، متهم گریخت ، خانه به دوش ، رانت خوار کوچک ، سه در چهار ، ترش و شیرین ، در حاشیه ، مرد هزار چهره و مرد دو هزار چهره ، خوش رکاب یک دو ، دودکش یک و دو و پادری و بیشتر از ده نمونه ی دیگه که همه طنز بودند. خب مثل اینا ساخته بشه. برای یک سریال تکراری با شخصیت های تکراری مگه چقدر دست نویسنده و کارگردان و بازیگر باز هست . به این موضوع فکر کردید ؟

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها