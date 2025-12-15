علیرضا نجف‌زاده مدیر پروژه سریال «پایتخت ۷» درباره وضعیت فصل هشتم این سریال و اینکه به طرح جدیدی رسیده‌اند یا خیر به خبرنگار مهر گفت: تیم سازنده در پی طرحی مناسب و قابل قبول برای تولید فصل جدید است و هر زمان به طرح خوب برسد وارد کار می‌شود.

وی اضافه کرد: عوامل این تیم افراد پرکاری هستند و پس از پایان یافتن فصل هفتم مجموعه «پایتخت»، اعضای تیم هر یک مشغول پروژه‌های دیگری شدند و تعهدات دیگری هم دارند که باید به آنها عمل کنند.

نجف‌زاده درباره کارگردان و دیگر عوامل که این روزها سریال‌های دیگری در دست دارند، اظهار کرد: جمع شدن مجموعه «پایتخت» خیلی کار سخت و زمانبری است و عوامل هر زمان که به طرح خوب برسند و زمانی‌که بتوان همه این تیم را با هم داشت کار را شروع می‌شود.

این کارگردان در پاسخ به اینکه سیروس مقدم رسیدن به طرح را بعد از پایان سریال رمضانی اش پیگیری می‌کند یا خیر؟ عنوان کرد: خیر به صورت همزمان هم انجام می‌شود، در عین اینکه سیروس مقدم مشغول پروژه‌های خود است. خود محسن تنابنده هم درگیر چند پروژه است ولی این کار هم در حال پیگیری است.

نجف زاده در پایان گفت: این پروژه چند مرحله دارد؛ یک مرحله رسیدن به طرح و فیلمنامه است و یک مرحله از پروژه هم گردهم آمدن عوامل و تیم «پایتخت» است که کار را زمان‌بر و سخت می‌کند.