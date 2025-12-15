نیازمند: احداث بوستان جامع بانوان از مطالبات جدی زنان شهر قم است

نرجس نیازمند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه ویژه بانوان در تحکیم بنیان خانواده و جامعه، اظهار کرد: مادران و بانوانی که هم‌زمان مسئولیت‌های شغلی و خانوادگی را بر عهده دارند، بار مضاعفی را متحمل می‌شوند و این تلاش‌ها شایسته قدردانی و حمایت عملی است.

وی با مرور روند شکل‌گیری ساختارهای مرتبط با زنان در دوره ششم شورای شهر قم افزود: در ابتدای این دوره، سیاست مشخص و مدونی در حوزه بانوان وجود نداشت، اما با پیگیری‌های مستمر، ابتدا کمیته بانوان و خانواده شکل گرفت و سپس زمینه ایجاد کمیسیون تخصصی بانوان و خانواده فراهم شد که این روند، بستر اجرای برنامه‌های هدفمند را مهیا کرد.

عضو شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: پس از تثبیت این ساختار، طرح‌ها و برنامه‌های متعددی در حوزه زنان و خانواده به مرحله اجرا رسید که از جمله آن‌ها می‌توان به حمایت از جوانی جمعیت، توسعه ورزش بانوان، ارتقای نشاط اجتماعی و تقویت برنامه‌های آموزشی با هدف تعالی جایگاه بانوان اشاره کرد.

وی با تأکید بر نقش شهرداری قم در اجرای سیاست‌های مرتبط با جوانی جمعیت، بیان کرد: در چارچوب قانون جوانی جمعیت، بسته‌های حمایتی متنوعی از جمله هدیه ازدواج و مشوق‌های فرزندآوری تعریف و اجرا شد و شهرداری قم در این زمینه در زمره مجموعه‌های پیشگام کشور قرار گرفت.

نیازمند با اشاره به تعامل و هم‌افزایی بانوان عضو شوراهای شهر در سطح کشور تصریح کرد: طی چهار سال گذشته، جلسات و نشست‌های متعددی با حضور بانوان شوراها برگزار شد که نتیجه این هم‌اندیشی‌ها، صدور ابلاغیه ۱۰ آبان برای شهرداری‌ها بود که نقطه عطفی در جلب توجه مدیریت شهری به مسائل و مطالبات زنان محسوب می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر لزوم پیش‌بینی اعتبارات لازم برای پروژه‌های زیرساختی ویژه بانوان تأکید کرد و گفت: احداث بوستان جامع بانوان از مطالبات جدی زنان شهر قم است که مطالعات آن به‌صورت کامل انجام شده و انتظار می‌رود در لایحه بودجه سال آینده، اعتبار مورد نیاز برای تحقق این پروژه مهم در نظر گرفته شود.

عضو شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد: تحقق این‌گونه طرح‌ها نیازمند عزم جدی مدیریت شهری است و می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت زندگی، افزایش نشاط اجتماعی و پاسخ‌گویی به نیازهای بانوان شهر ایفا کند.