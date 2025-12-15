حجت‌الاسلام حسین فخرروحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سیزدهمین دوره شناسایی طلاب استعداد برتر، ۴ هزار نفر بر اساس اطلاعاتی که از سامانه نجاح گرفته شد، واجد شرایط شرکت در آزمون بودند که سه نوبت پیامک برای آنها ارسال شد تا ثبت نام کنند.

وی افزود: در مجموع ۳ هزار و ۶۰۰ طلبه ثبت نام کردند که در فرایند احراز استعداد برتر قرار بگیرند که از این تعداد هزار و ۳۰۰ طلبه در سطح درس خارج هستند که نیاز به شرکت در آزمون کتبی ندارند و ۲ هزار و ۳۰۰ طلبه در آزمون کتبی شرکت کردند.

مدیر دفتر امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه‌های علمیه در مورد تغییر فرایند شناسایی طلاب استعداد برتر، تصریح کرد: به دلیل تسهیل در فرایند شناسایی طلاب استعداد برتر که هزینه‌ای به طلاب تحمیل نشود، برای دومین بار به صورت آزمایشی آزمون کتبی را در شهرهای خودشان برگزار کردیم.

حجت‌الاسلام فخرروحانی با بیان اینکه این آزمون در قم و ۳۶ استان و منطقه به صورت همزمان برگزار شد، اظهار کرد: در آزمون کتبی استان قم، ۸۵۰ طلبه شرکت کردند.

به گفته وی، استان‌های قم، تهران و آذربایجان شرقی به ترتیب دارای بیشترین تعداد طلاب شرکت کننده در آزمون شناسایی استعداد برتر بودند.

مدیر دفتر امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه‌های علمیه افزود: نتیجه این آزمون در دی ماه اعلام می‌شود.