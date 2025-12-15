اخلال در ۷ پرواز فرودگاه اهواز؛ لغو و توقف تا اطلاع ثانوی

به گزارش خبرنگار مهر، طبق برنامه پروازهای روز دوشنبه فرودگاه بین‌المللی شهید قاسم سلیمانی اهواز، در مجموع هفت پرواز شامل دو پرواز ورودی و پنج پرواز خروجی با لغو یا توقف موقت مواجه شده‌اند که این موضوع موجب تغییر در برنامه سفر مسافران شده است.

در بخش پروازهای خروجی، پرواز چابهار ایر به شماره IRU ۷۶۲۳ در مسیر اهواز – تهران که قرار بود ساعت ۰۷:۰۵ انجام شود، لغو شده است. همچنین پرواز کارون به شماره KRU ۲۵۳۱ به مقصد سیری (۰۷:۰۰)، پرواز آتا به شماره TBZ ۵۶۳۶ (۰۸:۳۰)، پرواز اروان به شماره INA ۶۷۰۹ (۰۸:۳۵) و پرواز قشم‌ایر به شماره QSM ۱۲۲۲ (۱۰:۱۵) همگی تا اطلاع ثانوی متوقف اعلام شده‌اند.

در بخش پروازهای ورودی نیز، پرواز چابهار ایر به شماره IRU ۷۶۲۲ از مبدا تهران با زمان ورود ۰۶:۰۵ لغو شده و پرواز اروان به شماره INA ۶۷۰۸ که قرار بود ساعت ۰۷:۳۵ از تهران وارد اهواز شود، تا اطلاع ثانوی متوقف شده است.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، برای روز دوشنبه مجموعاً ۵۰ پرواز ورودی و خروجی شامل ۲۵ پرواز ورودی و ۲۵ پرواز خروجی در فرودگاه اهواز پیش‌بینی شده است که مقاصدی مانند تهران، مشهد، شیراز، کیش، اصفهان و سیری را پوشش می‌دهد. بخش عمده این پروازها به مسیر تهران اختصاص دارد.

در صورت تداوم شرایط نامساعد جوی، احتمال ایجاد اختلال در سایر پروازها نیز وجود دارد و به مسافران توصیه می‌شود پیش از مراجعه به فرودگاه، آخرین وضعیت پرواز خود را از طریق شرکت‌های هواپیمایی پیگیری کنند.