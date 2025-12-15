حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالقاسم مقیمی حاجی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گسترش فعالیت‌های قرآنی در حوزه‌های علمیه اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۳۰۰ درس تفسیر و علوم قرآن به‌صورت آزاد یا در قالب مراکز و دوره‌های تخصصی در حوزه‌های علمیه سراسر کشور در حال برگزاری است.

وی افزود: علاوه بر این، ۱۶ مرکز آموزش تخصصی قرآن به‌طور رسمی فعالیت می‌کنند که ۷ مرکز از آن‌ها در قم و ۹ مرکز دیگر در استان‌ها مستقر هستند و نقش مهمی در تربیت نیروی متخصص قرآنی ایفا می‌کنند.

معاون آموزش حوزه‌های علمیه با اشاره به استقبال طلاب از رشته‌های قرآنی افزود: در سال‌های اخیر بیش از ۱۶ هزار طلبه در رشته‌ها و گرایش‌های مرتبط با علوم و معارف قرآن کریم ثبت‌نام کرده‌اند که بخشی از این طلاب با موفقیت دوره‌های آموزشی خود را به پایان رسانده و وارد عرصه‌های آموزشی، پژوهشی و تبلیغی شده‌اند.