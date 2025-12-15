به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا عابد، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) امروز (دوشنبه، ۲۴ آذر) در نشست خبری با بیان اینکه سال آینده با بهره‌برداری از فاز اول پالایشگاه مهر خلیج فارس از واردات بنزین بی‌نیاز خواهیم شد، گفت: زمانی دشمنان کشور از بنزین به‌عنوان حربه‌ای برای تهدید ایران استفاده می‌کردند؛ اما قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) با اجرای پالایشگاه ستاره خلیج فارس به‌عنوان بزرگ‌ترین پالایشگاه میعانات گازی جهان و تولید روزانه ۴۵ میلیون لیتر بنزین با کیفیت بالا، این تهدید را خنثی کرد.

وی افزود: به‌زودی فازهای اولیه پالایشگاه مهر خلیج فارس، که کاملاً به دست جوانان ایرانی ساخته شده است، افتتاح می‌شود. این پالایشگاه روزانه ۱۳ میلیون لیتر بنزین تولید خواهد کرد و نقش مهمی در جبران ناترازی بخشی از انرژی کشور دارد.

سردار عابد اظهار کرد: در حوزه مدیریت تنش‌های آبی نیز قرارگاه گام‌های اثرگذاری برداشته است. ساخت ۶۲ سد با ظرفیت مخزن حدود ۲۷ میلیارد مترمکعب و اجرای ۷۵۰۰ کیلومتر خطوط انتقال آب در نقاط مختلف کشور، سهم مهمی در کاهش آثار خشکسالی‌های اخیر داشته است. طرح‌هایی همچون خط انتقال آب غدیر در خوزستان، خط انتقال آب همدان از سد تالوار و انتقال آب سد طالقان به استان البرز و تهران، بحران‌های جدی را برطرف کرده‌اند.

وی ادامه داد: در حوزه حمل‌ونقل و ترانزیت نیز قرارگاه با احداث ۱۰۷۵ کیلومتر آزادراه، ۳۰۰۰ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی و ۳۳۸ کیلومتر مترو در کلان‌شهرها، شبکه جاده‌ای کشور را توسعه داده و در زمینه توسعه کریدورهای حمل‌ونقل، احداث خط‌آهن چابهار - زاهدان به طول بیش از ۶۰۰ کیلومتر، که بخشی از آن بهره‌برداری شده و بخش دیگر تا پایان امسال افتتاح می‌شود، گام مهمی برای اتصال بندر شهید بهشتی چابهار به شبکه ریلی کشور است.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) درباره ورود این قرارگاه به پروژه میدان مشترک آرش اظهار کرد: در خصوص این پروژه پیش‌تر توافقاتی با وزارت نفت انجام شده و میدان مشترک آرش باید در اولویت اقدامات ما قرار گیرد. وزارت نفت نیز لازم است در راستای صیانت از منافع ملی، این پروژه را در اولویت قرار داده و عملیات اجرایی در سهم کشورمان هرچه سریع‌تر آغاز شود.

سردار عبدالرضا عابد با اشاره به حضور قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) در پروژه راه‌آهن رش - آستارا افزود: راه‌آهن رشت - آستارا یکی از حلقه‌های مهم کریدور بین‌المللی شمال - جنوب به شمار می‌رود و در این پروژه، طرف روسی نیز تعهداتی بر عهده دارد، اما اجرای طرح به دلایلی با طولانی شدن مواجه شده است.

وی ادامه داد: قرارگاه در این پروژه از منظر طراحی و اجرا پیش‌قدم بوده، اما موضوع اصلی، رفع معارض در مسیر اجرای طرح است؛ چراکه بخش قابل توجهی از اراضی مسیر، محل کشت و کار مردم بوده و تملک و فروش این اراضی می‌تواند به معیشت خانوارها آسیب وارد کند. بر همین اساس، مدلی پیشنهادی از سوی قرارگاه ارائه شده که در حال بررسی است.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) یادآور شد: در زمینه توسعه متروها، قرارگاه ورود جدی داشته و توسعه زیرساخت‌های متروی کشور منجر به کاهش زمان تردد و کاهش ترافیک خودروها خواهد شد. تاکنون بیش از ۳۳۰ کیلومتر قطار شهری توسط قرارگاه احداث شده تا با توسعه حمل و نقل عمومی، از بار ترافیکی درون‌شهری کاسته شود.



وی با اشاره به زیرساخت‌های بندری و ریلی و ساخت شناورها نیز گفت: ما قراردادی برای ساخت چهار کشتی افراماکس با ظرفیت ۱۱۳ هزار تن منعقد کرده‌ایم که دو کشتی تحویل شده و تجهیزات کشتی‌های سوم و چهارم نیز آماده است.



سردار عابد ادامه داد: شناورهای با تناژ پایین‌تر نیز ساخته شده و در حوزه تعمیرات و اورهال اقدامات قابل توجهی انجام شده است. علاوه بر این، در خلیج فارس و دریای خزر، با کشورهای همسایه همکاری داریم تا بخش صنعت کشتی‌سازی توسعه یابد.



فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) تصریح کرد: بندر شهید بهشتی بندری مهم و راهبردی است که توسعه آن به اتمام رسیده و بخش‌هایی همچون سیلوها و خدماتی در حال تکمیل است، از طریق بندر شهید رجایی چابهار امکان جابه‌جایی تا ۸ میلیون تن کالا فراهم خواهد شد تا در منطقه شرق کشور، حمل و نقل بین‌المللی توسعه یابد.



وی در خصوص میدان مشترک آرش گفت: وزارت نفت باید تلاش کند توسعه این میدان در اولویت کارهای اجرایی قرار گیرد و دولت نیز در زمینه قوانین و روابط مربوطه اقدام خواهد کرد. به محض حصول توافقات، قرارگاه آمادگی آغاز توسعه را دارد.



سردار عابد با اشاره به پروژه مهم فشارافزایی پارس جنوبی بیان کرد: تاکنون اغلب تجهیزات سکوهای فشارافزایی در کشور ساخته نشده و بخشی از آنها با توان سازندگان ایرانی تأمین می‌شود و مابقی از منابع خارجی استفاده خواهد شد.



پروژه فشارافزایی پارس جنوبی با توان فنی داخلی آماده اجراست



فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) ادامه داد: پی‌درپی جلساتی با مسئولان وزارت نفت داریم و منتظر تأمین اعتبار اولیه این قرارداد ارزی هستیم. ما همه آمادگی لازم برای آغاز کار پروژه فشارافزایی پارس جنوبی را داریم و به محض تأمین مالی، عملیات اجرایی آغاز خواهد شد.



وی تاکید کرد: تأخیر در اجرای این پروژه قابل جبران نیست؛ این طرح حیاتی و بسیار مهم است و تلاش داریم هرچه سریع‌تر اجرایی شود. دانش فنی لازم برای فشارافزایی پارس جنوبی و ساخت سکوهای آن در اختیار قرارگاه است و از نظر توان فنی و دانش، هیچ نگرانی وجود ندارد.



سردار عابد با بیان اینکه وزارت نفت نیز در تلاش است تا مجوزهای لازم را سریع‌تر اخذ کند، افزود: پروژه فشارافزایی پارس جنوبی باید در اولویت اقدامات کشور قرار گیرد و اجرای آن هرچه سریع‌تر آغاز شود.



وی ادامه داد: کارهای اولیه و مطالعاتی برای ایجاد یک هلدینگ دریایی آغاز شده است. ظرفیت‌های بسیاری برای توسعه سواحل جنوبی و به ویژه منطقه مکران وجود دارد و نشست‌های متعددی در این زمینه برگزار شده که هنوز به نتایج عملی برای پروژه‌های بزرگ بندری منجر نشده، اما تلاش‌ها برای به نتیجه رساندن این مطالعات ادامه دارد.



فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) در پایان خاطرنشان کرد: طبق توافقات با وزارت نفت، قرارگاه به عنوان پیمانکار توسعه میدان گازی آرش تعیین شده است، اما پس از نهایی شدن مذاکرات وزارت امور خارجه و وزارت نفت، تصمیم نهایی درباره توسعه این میدان اتخاذ خواهد شد.