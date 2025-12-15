بسیج سازندگی در کنار دولت به حوزه ناترازی برق ورود کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد زهرایی رئیس سازمان بسیج سازندگی، در حاشیه آئین اختتامیه هفتمین جشنواره بینالمللی جهادگران و در جمع خبرنگاران، با تشریح اقدامات این سازمان در حوزه اشتغالزایی، رفع ناترازیها و مدیریت منابع آب، اظهار کرد: با الگوی «هفت» که از تصویرسازی و معرفی الگوهای موفق آغاز میشود و تا تکثیر آنها ادامه دارد، بسیج سازندگی با کمک دولت در مسیر رفع بیکاری و ایجاد فرصتهای شغلی گام برداشته است.
وی افزود: با حمایت مجلس شورای اسلامی و همکاری وزارتخانههایی همچون تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و معاونت اقتصادی وزارت کشور، توافقی برای اختصاص ۱۰ همت تسهیلات کمبهره اشتغال انجام شد که تاکنون با تلاش بسیج سازندگی استانها و نواحی شهرستانها، ۷ همت آن جذب شده و حداقل ۱۱۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است. امیدواریم با همکاری بانکها، تا پایان سال ۳ همت باقیمانده نیز جذب و در مسیر کمک به رفع بیکاری هزینه شود.
رئیس سازمان بسیج سازندگی در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات انجامشده برای رفع ناترازیها، گفت: در حوزه ناترازی برق، بسیج سازندگی در کنار دولت ورود کرده است. بخشی از این مسئله به حکمرانی و بخشی به اقدامات عملیاتی و اجرایی بازمیگردد که ما در بخش اجرایی نقشآفرینی کردهایم.
سردار زهرایی ادامه داد: راهاندازی نیروگاههای کوچک خورشیدی ۵ کیلوواتی خانگی با اولویت مناطق محروم آغاز شده و تاکنون حدود یکهزار و ۵۰۰ نیروگاه به بهرهبرداری رسیده است. همچنین در کنار چاههای کشاورزی، رزمایشی برای نصب حدود ۱۱ هزار نیروگاه کوچک در دستور کار داریم. علاوه بر این، با توافق انجامشده، ۱۰ هزار مسجد نیز به نیروگاههای ۵ کیلوواتی مجهز میشوند که علاوه بر کمک به رفع ناترازی برق، نقش پدافند غیرعامل و ایجاد درآمد پایدار را نیز ایفا میکند.
وی با اشاره به اقدامات دیگر در این حوزه تصریح کرد: ایجاد نیروگاههای تجمیعی تعاونیها و صندوقهای قرضالحسنه با ظرفیتهای ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلووات و همچنین سرمایهگذاریهای کلان بنیاد تعاون بسیج، از جمله افتتاح نیروگاه ۱۳ مگاواتی در قروه، در دستور کار قرار دارد که مجموعه این اقدامات به رفع عملیاتی ناترازی کمک میکند.
رئیس سازمان بسیج سازندگی با تأکید بر اهمیت مدیریت مصرف، افزود: بسیج بهعنوان بزرگترین شبکه مردمی، با توافق وزارت نیرو و نفت، مدیریت مصرف را از طریق پایگاهها و اقشار بسیج دنبال میکند. اقداماتی مانند اصلاح مصرف و تعویض لامپها آغاز شده و با استقبال مردم همراه بوده است و امیدواریم تا پایان سال نتایج ملموسی از این طرح حاصل شود.
سردار زهرایی در ادامه درباره مدیریت منابع آب و مقابله با کمآبی گفت: ورود مستقیم بسیج به حکمرانی آب ممکن نیست، اما در اجرای پروژههایی که از هدررفت آب جلوگیری کرده و به پایداری منابع کمک میکند، با دولت همکاری داریم. در همین راستا، طرح «از آبخیز تا جالیز» از سال گذشته آغاز شد که تمرکز آن بر آبخیزداری در بالادست قناتها، احداث استخرهای ذخیره آب، لولهگذاری و کانالکشی تا مزارع است.
وی افزود: تاکنون ۵۲۰ رشته قنات احیا، حدود ۸۷ هزار هکتار عملیات آبخیزداری انجام و نزدیک به یکهزار کیلومتر لولهگذاری اجرا شده است که با استقبال خوب روستاییان همراه بوده و بدون مشارکت مردم امکان تحقق آن وجود نداشت.
رئیس سازمان بسیج سازندگی همچنین به اقدامات انجامشده در حوزه آب شرب روستایی اشاره کرد و گفت: در قالب تفاهم با دولت، تأمین آب شرب پایدار برای ۸ هزار و ۹۰۰ روستا در دستور کار قرار گرفت که از این تعداد، اجرای پروژه در ۴۸۷ روستا به بسیج سازندگی واگذار شد و تاکنون ۲ هزار و ۶۲۸ روستا از آب شرب سالم و پایدار بهرهمند شدهاند. این نهضت همچنان ادامه دارد.
سردار زهرایی در پایان با اشاره به طرح «محلهمحوری» گفت: بسیج با تهیه و ارائه این طرح به رئیسجمهور و ابلاغ آن از سوی وزیر کشور به استانداران، نقشآفرینی مردم در حل مسائل محلی را تقویت کرده است. محوریت این طرح با پایگاههای مقاومت و مساجد است که علاوه بر حل مسائل محلی، به احیای کارکرد اجتماعی مساجد نیز کمک میکند. وی از حمایت دولت از این طرح قدردانی کرد و خواستار همکاری بیشتر بدنه اجرایی استانها و فرمانداریها برای تقویت مشارکت مردم در حل مشکلات شد.
