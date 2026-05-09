به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا عابد پیش از ظهر شنبه در مراسم افتتاح قطعه ۳۶ کیلومتری مسیر حرم تا حرم در استان سمنان و حوالی آرادان اعلام کرد: کریدور حرم تا حرم یکی از مهمترین پروژه های راهسازی کشورمان است.

وی با بیان اینکه این طرح اقدامی ارزشمند برای کاهش حوادث جاده‌ای محسوب می‌شود، افزود: افزایش ایمنی مسیر به خصوص در کریدور اصلی تهران - مشهد از جمله اهداف قرارگاه در ساخت این ابرپروژه راهسازی است.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) با بیان اینکه پروژه حرم تا حرم هر چند نقش تسهیل گری در سفرهای مردم و حمل و نقل بار را دارد اما نگاه جدی ما به مقوله توسعه صادرات و تجارت بین المللی است، گفت: نقش بین‌المللی پروژه حرم تا حرم بی بدیل خواهد بود زیرا شرق و غرب کشورمان را می تواند به هم متصل سازد.

عابد در ادامه از اجرای یک هزار و ۱۰۰ کیلومتر پروژه آزادراهی توسط این قرارگاه در سراسر کشورمان خبر داد و گفت: چهار هزار کیلومتر خطوط ریلی نیز توسط قرارگاه یا ساخته و اجرا شده و یا در دست اجرا است که نشان از توانمندی قرارگاه می دهد.

وی با بیان اینکه توسعه بنادر کشور از جمله بندر شهید بهشتی چابهار از جمله دیگر اقدامات مهم قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) در کشورمان قلمداد می شود، افزود: اتصال راه‌آهن به بندر چابهار در تکمیل زیرساخت ترانزیت کشورمان نقش حیاتی دارد.