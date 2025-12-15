  1. استانها
حیدرپور: استان بوشهر میزبان ۱۷۹ شهید گمنام است

بوشهر- مدیر کل حفظ آثار دفاع مقدس و مقاومت استان بوشهر گفت: در استان بوشهر توفیق میزبانی از ۱۷۹ شهید گمنام در ۸۳ محل یادمان را داریم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار رضا حیدر پور در مراسم یادواره شهید گمنام منطقه بندرگاه بوشهر با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدا به خصوص شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه اظهار داشت: هشت سال دفاع مقدس مقطع ماندگار تاریخ ایران اسلامی بود که در آن دوران جلوه‌های عظیمی از رشادت‌ها و ایثارگری‌های مردم عزیزمان به نمایش گذاشته شد.

سرهنگ حیدرپور اضافه کرد: در دفاع مقدس جلوه‌های عظیم رشادت‌ها و ایثارگری‌های مردم ایران به نمایش گذاشته شد

وی افزود: یکی از برکات مهم دوران حماسه و ایثار شهدای گمنام و یادمان‌های این عزیزان است که امروز به عنوان یکی از عناصر اتحاد و همدلی اقشار مختلف مرد در کشور به شمار می‌رود.

مدیر کل حفظ آثار دفاع مقدس و مقاومت استان بوشهر تاکید کرد: در استان بوشهر توفیق میزبانی از ۱۷۹ شهید گمنام در ۸۳ محل یادمان را داریم که این مکان‌های مقدس محل راز و نیاز و خلوت معنوی اقشار مختلف مردم عزیز به خصوص جوانان و نوجوانان است.

سرهنگ حیدر پور ادامه داد: یادمان‌های شهدای گمنام امروز به عبارتی می‌بایست پایگاه عظیم دشمن شناسی باشد که در آن راههای مواجهه با دشمن و تبیین دستاوردهای جمهوری اسلامی در آن صورت پذیرد.

مدیر کل حفظ آثار دفاع مقدس و مقاومت استان بوشهر افزود: در جبهه‌ها اگر پیشرفت و موفقیتی به دست می‌آمد به واسطه اوج عبودیت و رضایتمندی بین رزمندگان در شرایط مختلف آن دوران بود.

وی بیان داشت: اوج استفاده از فرصت‌ها از ویژگی‌های مهم و برجسته رزمندگان بود که امروز نیز جوانان ما باید از فرصت‌ها برای پیشرفت کشور و رفع کاستی‌ها در بخش‌های مختلف با تاسی از شهدا استفاده کنند

