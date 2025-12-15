حیدرپور: استان بوشهر میزبان ۱۷۹ شهید گمنام است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار رضا حیدر پور در مراسم یادواره شهید گمنام منطقه بندرگاه بوشهر با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدا به خصوص شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه اظهار داشت: هشت سال دفاع مقدس مقطع ماندگار تاریخ ایران اسلامی بود که در آن دوران جلوههای عظیمی از رشادتها و ایثارگریهای مردم عزیزمان به نمایش گذاشته شد.
وی افزود: یکی از برکات مهم دوران حماسه و ایثار شهدای گمنام و یادمانهای این عزیزان است که امروز به عنوان یکی از عناصر اتحاد و همدلی اقشار مختلف مرد در کشور به شمار میرود.
مدیر کل حفظ آثار دفاع مقدس و مقاومت استان بوشهر تاکید کرد: در استان بوشهر توفیق میزبانی از ۱۷۹ شهید گمنام در ۸۳ محل یادمان را داریم که این مکانهای مقدس محل راز و نیاز و خلوت معنوی اقشار مختلف مردم عزیز به خصوص جوانان و نوجوانان است.
سرهنگ حیدر پور ادامه داد: یادمانهای شهدای گمنام امروز به عبارتی میبایست پایگاه عظیم دشمن شناسی باشد که در آن راههای مواجهه با دشمن و تبیین دستاوردهای جمهوری اسلامی در آن صورت پذیرد.
مدیر کل حفظ آثار دفاع مقدس و مقاومت استان بوشهر افزود: در جبههها اگر پیشرفت و موفقیتی به دست میآمد به واسطه اوج عبودیت و رضایتمندی بین رزمندگان در شرایط مختلف آن دوران بود.
وی بیان داشت: اوج استفاده از فرصتها از ویژگیهای مهم و برجسته رزمندگان بود که امروز نیز جوانان ما باید از فرصتها برای پیشرفت کشور و رفع کاستیها در بخشهای مختلف با تاسی از شهدا استفاده کنند
