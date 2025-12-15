نوشاد نوشادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار هفته گذشته با مداحان و مدیران هیئت‌های مذهبی، که بر تبدیل هیئت‌ها به «پایگاه گفتمان مقاومت» و ضرورت تغییر آرایش تبلیغاتی و رسانه‌ای در برابر تبلیغات دشمن تأکید داشتند، این شورا در راستای لبیک به فرمان رهبر فرزانه، اقدام به برگزاری نشست سراسری خود می‌کند.

وی افزود: نشست شورای هیئت‌های مذهبی کشور با حضور رؤسای شورای هیئات مذهبی استان‌ها، مسئولین سازمان هیئت‌ها و تشکل‌های دینی، کارشناسان و سخنرانان این حوزه، در روزهای پنج‌شنبه و جمعه، بیست و هفتم و بیست و هشتم آذرماه، در جوار بارگاه ملکوتی امام هشتم (علیه‌السلام) در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.

نوشادی ادامه داد: این نشست، گامی عملی در جهت تقویت جایگاه هیئت‌ها به عنوان محور تربیت معنوی، ترویج ارزش‌های ایثار و شهادت و ارتقای فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای در مسیر مقاومت و بصیرت‌افزایی جامعه است.