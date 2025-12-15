راهداران استان بوشهر در آماده باش کامل قرار گرفتند

فرزاد رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۲۳۰ نیروی راهدار در قالب ۲۸ تیم راهداری در محورهای استان در حالت آمادهباش هستند، همچنین گشتهای راهداری بهصورت مداوم، محورهای مواصلاتی و وضعیت راهها را پایش میکنند.
رستمی خاطرنشان کرد: همچنین ۱۲۳ دستگاه ماشین آلات سبک، نیمه سنگین و سنگین راهداری در نقاط مستعد حادثه، محورهای حساس و کوهستانی مستقر هستند تا در صورت نیاز، عملیات راهداری و ایمنسازی راهها در سریعترین زمان انجام شود.
وی با اشاره به زیرساختهای راههای استان در شرایط جوی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۷ راهدارخانه و ۳۴ مجتمع خدمات رفاهی بین راهی در سطح استان آماده ارائه خدمات هستند.
مدیرکل راهداری و حمل و جادهای استان بوشهر با اشاره به تنقیه قریب ۲ هزار دستگاه پل و آبرو در استان تصریح کرد: از رانندگان خواهشمندیم در شرایط بارندگی با حساسیت بیشتری رانندگی کرده و با رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب تردد نمایند.
رستمی خاطرنشان کرد: مردم، کاربران جادهای و رانندگان برای اطلاع از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای استان و کشور، میتوانند از طریق سامانه ۱۴۱ یا سایت www.۱۴۱.ir اقدام کنند.
